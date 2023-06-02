الجمعة 02 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

الإنتاج الثقافي يطلق النسخة السادسة من مسابقة أنا المصري، اعرف الشروط

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فيتو

أعلن المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي عن إطلاق النسخة السادسة لمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، بعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في دوراتها السابقة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. 

 

مسابقة أنا المصري 

وتأتى المسابقة دعما للشباب الموهوب في مجال الأغنية الوطنية، وتجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.

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شروط المشاركة في مسابقة أنا المصري 

وتضمنت شروط المسابقة ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عاما ولا يزيد عن ٤٥ عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد عن ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرارا موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات - لحن - غناء ) بصيغة MP3.

ويتم تنزيل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على الفيس بوك، ويتم تعبئتها  إلكترونيا وترسل مع العمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى: 

anaelmaasry2023@gmail.com

 

وللعام الثالث يتم السماح بمشاركة المصريين بالخارج، وإرسال الاستمارة والعمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى: anaelmaasryabroad@gmail.com

كما حدد قطاع شئون الإنتاج الثقافي آخر موعد لاستقبال الأعمال يوم ١ أغسطس المقبل. 

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مسابقة أنا المصري شروط المشاركة في مسابقة أنا المصري الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قطاع الإنتاج الثقافي

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