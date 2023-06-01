وزيرة الثقافة تفتتح مجمع الخدمات الطلابية بأكاديمية الفنون وتضع أساس فنون الطفل (صور)

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة صباح اليوم الخميس مشروع تطوير مبنى الخدمات الطلابية "المبنى الإداري" بأكاديمية الفنون بالهرم.

وزيرة الثقافة

ووضعت الدكتورة نيفين الكيلاني حجر أساس مبنى فنون الطفل قسم العرائس، ودشنت الخطة الاستراتيجية الخمسية الأولى للأكاديمية، بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيس الأكاديمية، والدكتور هشام جمال، نائب رئيس الأكاديمية، وعمداء المعاهد التابعة وأعضاء هيئة التدريس.

أكاديمية الفنون

وخلال الافتتاح عبرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن سعادتها بافتتاح مبنى الخدمات الطلابية، الذي يُعدُ إضافة متميزة لمنشآت الأكاديمية، بما يقدمه من خدمات للطلاب تُسهم في تسهيل العملية التعليمية.

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وأكدت أن الأكاديمية تسعى دائما للتطوير لتواكب آخر ما وصلت إليه الأكاديميات في نفس ذات المجال حول العالم، مشيرة أن الأكاديمية تتفرد بتخصصها في المنطقة، الذي جعل منها قبلة للمبدعين ومحبي الفنون منذ إنشائها.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالخطة الاستراتيجية الخمسية الأولى للأكاديمية والتي تتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، والتي منها تطوير ورفع مستوى العملية التعليمية.

الدكتورة غادة جبارة

وخلال كلمتها رحبت الدكتورة غادة جبارة بالحضور مؤكدة أن الأكاديمية تخطو خطوات فريدة بما شهدناه من افتتاح مبنى الخدمات الطلابية وتدشين الخطة الاستراتيجية للأكاديمية.

افتتاح مبنى الخدمات الطلابية

تضمن الافتتاح، عرض فيلم تسجيلي عن المراحل التي مرت بها عملية إنشاء المبنى، حيث يتكون المجمع من ثلاثة طوابق ومسطح علوي على مساحة 4000م²، حيث يشمل الدور الأرضي مكاتب شئون الطلاب، وقاعة خدمات الطلاب مزودة بنظام النداء الآلي، ومكاتب إدارية، وقاعة اجتماعات، فيما تحتوي الأدوار المتكررة على مكاتب إدارية، وقاعة أمين عام الأكاديمية، وقاعة رئيس الأكاديمية، أما المسطح العلوي يحتوي على مخازن مزودة بأحدث أنظمة التأمين والإطفاء الآلي.

وأضافت جبارة، أن منظومة الجودة التي تضم عديد من فرق العمل تعد خارطة طريق تضيء لنا سبل الحاضر، ونرى بها آفاق المستقبل، التي أعدها فريق عمل تشكل أعضاؤه من كل معاهد الأكاديمية وقد تم اختيارهم بعناية، وتدريبهم على يد نخبة مختارة من خبراء الجودة وتطوير التعليم، لتأتي هذه الخطة كثمرة لتلك الجهود.

ووجهت الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها المستمر لأنشطة التطوير والتحديث بالأكاديمية، كما توجهت بالشكر للأكاديميين والإداريين وأعضاء فريق إعداد الخطة وإدارة مركز ضمان الجودة بالأكاديمية.

كما تضمن الحفل، تكريم المشاركين في وضع الخطة الاستراتيجية الأولى للأكاديمية من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس.