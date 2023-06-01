الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة تفتتح مجمع الخدمات الطلابية بأكاديمية الفنون وتضع أساس فنون الطفل (صور)

وزيرة الثقافة تفتتح
وزيرة الثقافة تفتتح مجمع الخدمات الطلابية، فيتو

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة صباح اليوم الخميس مشروع تطوير مبنى الخدمات الطلابية "المبنى الإداري" بأكاديمية الفنون بالهرم.

 

وزيرة الثقافة 

ووضعت الدكتورة نيفين الكيلاني حجر أساس مبنى فنون الطفل قسم العرائس، ودشنت الخطة الاستراتيجية الخمسية الأولى للأكاديمية، بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيس الأكاديمية، والدكتور هشام جمال،  نائب رئيس الأكاديمية، وعمداء المعاهد التابعة وأعضاء هيئة التدريس.

أكاديمية الفنون 

وخلال الافتتاح عبرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن سعادتها بافتتاح مبنى الخدمات الطلابية، الذي يُعدُ إضافة متميزة لمنشآت الأكاديمية، بما يقدمه من خدمات للطلاب تُسهم في  تسهيل العملية التعليمية.

 

Advertisements

وأكدت أن الأكاديمية تسعى دائما للتطوير لتواكب آخر ما وصلت إليه الأكاديميات في نفس ذات المجال حول العالم، مشيرة أن الأكاديمية تتفرد بتخصصها في المنطقة، الذي جعل منها قبلة للمبدعين ومحبي الفنون منذ إنشائها.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالخطة الاستراتيجية الخمسية الأولى للأكاديمية والتي تتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، والتي منها تطوير ورفع مستوى العملية التعليمية.

 

الدكتورة غادة جبارة 

وخلال كلمتها رحبت الدكتورة غادة جبارة بالحضور مؤكدة أن الأكاديمية تخطو خطوات فريدة بما شهدناه من افتتاح مبنى الخدمات الطلابية وتدشين الخطة الاستراتيجية للأكاديمية.

 

افتتاح مبنى الخدمات الطلابية 

تضمن الافتتاح، عرض فيلم تسجيلي عن المراحل التي مرت بها عملية إنشاء المبنى، حيث يتكون المجمع من ثلاثة طوابق ومسطح علوي على مساحة 4000م²، حيث يشمل الدور الأرضي مكاتب شئون الطلاب، وقاعة خدمات الطلاب مزودة بنظام النداء الآلي، ومكاتب إدارية، وقاعة اجتماعات، فيما تحتوي الأدوار المتكررة على مكاتب إدارية، وقاعة أمين عام الأكاديمية، وقاعة رئيس الأكاديمية، أما المسطح العلوي يحتوي على مخازن مزودة بأحدث أنظمة التأمين والإطفاء الآلي.

 

 

وأضافت جبارة، أن منظومة الجودة التي تضم عديد من فرق العمل تعد خارطة طريق تضيء لنا سبل الحاضر، ونرى بها آفاق المستقبل، التي أعدها فريق عمل تشكل أعضاؤه من كل معاهد الأكاديمية وقد تم اختيارهم بعناية، وتدريبهم على يد نخبة مختارة من خبراء الجودة وتطوير التعليم، لتأتي هذه الخطة كثمرة لتلك الجهود.

 

ووجهت الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها المستمر لأنشطة التطوير والتحديث بالأكاديمية، كما توجهت بالشكر للأكاديميين والإداريين وأعضاء فريق إعداد الخطة وإدارة مركز ضمان الجودة بالأكاديمية.

 

كما تضمن الحفل، تكريم المشاركين في وضع الخطة الاستراتيجية الأولى للأكاديمية من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس.

 

هل توجد أزمة في مهرجان الموسيقى العربية، وزيرة الثقافة تجيب (فيديو)

وزيرة الثقافة تتفقد تطوير أوبرا الإسكندرية، وتؤكد: أحد المراكز المتفردة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزيرة الثقافة أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة افتتاح مبنى الخدمات الطلابية الدكتورة نيفين الكيلاني

مواد متعلقة

فاروق حسني يستقبل وزير الثقافة المغربي الأسبق في متحفه (صور)

وزيرة الثقافة تتفقد تطوير أوبرا الإسكندرية، وتؤكد: أحد المراكز المتفردة (صور)

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

مها عبد الناصر: سأتقدم بطلب لرئيس البرلمان لتحويل نواب اقتحام نقابة المهندسين للجنة القيم

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023

ارتفاع سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023 بمنتصف التعاملات

ارتفاع سعر اليورو في البنك المركزي اليوم

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الرضا بقدر الله يزيد البركة فى الرزق والعمر

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية