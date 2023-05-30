مركز الهناجر للفنون يستضيف العرض المسرحي "غيبوبة" لقصور الثقافة

يستضيف مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، العرض المسرحي "غيبوبة"، والذي تقدمه فرقة قصر ثقافة عين حلوان المسرحية ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث ينطلق العرض غدًا الأربعاء الموافق 31 مايو الجاري، ويستمر حتى يوم 4 يونيو المقبل.

مسرحية غيبوبة

العرض المسرحي غيبوبة عن مسرحية "فندق العالمين" للكاتب الفرنسي إيريك إيمانويل شميت، بطولة ياسر أبو العينين، سمية الإمام، آية خميس، ضياء الصادق، مريم جبريل، حسام العمدة، محمود البيطار، علي الصباحي، ميرنا موسى.

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العرض دراماتورج ياسر أبو العينين، ديكور وملابس ناردين عماد، الأشعار إهداء أحمد زيدان، تأليف موسيقى وألحان إهداء زياد هجرس، توزيع مصطفى حافظ، تنفيذ موسيقى محمد رمضان، غناء صدفه، استعراضات محمد بحيري، تصميم إضاءة أحمد أمين، مكياج رامي جمال، هيئة الإخراج علي الصباحي، حسن يونس، قطب محمد، مخرج منفذ هالة محمد، دعاية وإعلان خالد مهيب، إخراج حسام التوني.

قصة مسرحية غيبوبة

و تدور قصة المسرحية حول مكان يتجمع فيه مجموعة من البشر يربطهم أنهم كلهم يقعون تحت تأثير الغيبوية، ويتقرر مصيرهم بواسطة مصعد فمن يموت يأخذه المصعد إلى أعلى ومن يكتب له العودة إلى الحياة ينزل به المصعد إلى الأرض.