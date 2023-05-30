هل تمنح الدولة قلادة النيل للفنان عادل إمام، وزيرة الثقافة تجيب (فيديو)

تكريم عادل إمام، أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أن تقدير الدولة للمبدعين واجب وعرفان بكل ما قدمه المبدع لوطنه، موضحة أن الترشح للحصول على جائزة الدولة تحدده معايير والمتخصصون فى المجال يصوتون لتحديد الفائز.



وعن مطالبة البعض للدولة بتكريم الفنان عادل إمام ومنحه جائزة الدولة التقديرية أو قلادة النيل، ردت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين المذاع على فضائية "النهار"، قائلة: “إنها ستطرح هذا الموضوع للنقاش في المجلس الأعلى للثقافة".

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وأضافت أن المجلس الأعلى للثقافة يتعامل بجدية مع جميع المقترحات، مشيرة إلى أن تكريم المبدعين واجب على الجميع.



الفائزون بجائزة الدولة التشجيعية



في مجال الفنون فاز بفرع "مشروعات التأهيل وتطوير الاستخدام للمباني القائمة"، كل من "المهندس عمر حسن إبراهيم عبد الله، والمهندس محمد حسن السيد إبراهيم عبد الله، والمهندس محمد مسعد فهمي منصور"، وذلك عن عمل -مركز إستبينا الثقافي بمدينة بورسعيد- (عمل مشترك).

وفي فرع "تصوير الفيلم الوثائقي"، فاز بها، مالك حسام الدين محمد خميس عبد الجواد (مالك البارودي)، عن فيلمه "حياة زغلول"، كما فاز بفرع "الخزف التعبيري"، الدكتور محمد سمير محمد محمد الجندي، عن عمل باسم "الحب" مكون من 3 أجزاء، الأول باسم "حب أبدي" ارتفاع 115سم، الثاني باسم "الحضن" 115سم، الثالث باسم "عشاق" ارتفاع 115 سم.

كما فاز بفرع "كتاب الفنان"، الدكتور جمال الدين أحمد جمال الدين الخشن، عن كتاب "فصل الجحيم"، وفي فرع "العزف على آلات الموسيقى العربية (العود أو القانون أو الناي)"، فاز بها العازف، إسلام السيد حنفي عبد الكريم (إسلام القصبجي).

فيما حجبت جائزة فرع "فيلم رسوم متحركة"، يتناول أغنية لطفل ما قبل المدرسة، وجائزة فرع "إخراج المسرح الحركي"، وجائزة فرع "الأطعمة التقليدية - (جمع وتوثيق)".

وفى "مجال الآداب"، فاز بفرع "السرد القصصي والروائي"، كل من "شيرين فتحي محمد رجب، عن رواية "خيوط ليلى"، ونورا ناجي أحمد حسن صقر، عن المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة".

وفي فرع "شعر الفصحى والعامية"، فاز كل من "أحمد حافظ عبد العظيم عبد العليم، عن ديوان "قلبي ثلاجة موتى"، ومحمد إبراهيم فرغلي حسن، عن ديوان "طلة من برواز لابس شريط أسود".

وبفرع "الترجمة من العربية وإليها"، فاز كل من "بسنت عادل فؤاد حسني، عن الكتاب المترجم بعنوان "عميان بافيا السبعمئة"، وأمير عبد المسيح زكي حنا، عن الكتاب المترجم بعنوان "الحداثة الثورية.. العمارة وسياسات التغيير فى مصر 1936–1967".