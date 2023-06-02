الدوري المصري، تعادل سلبي بين سيراميكا وفاركو في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا أمام فاركو بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان باستاد المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

بدأ الشوط الأول هادئا من جانب الفريقين، ومع مرور الوقت بدأت الكفة تميل لصالح سيراميكا، ودانت له السيطرة، وشكلت تحركات محمد إبراهيم وميدو جابر وأحمد ياسر ريان خطورة على مرمى فاركو.

وفي الدقيقة 22 سدد أحمد هاني لاعب سيراميكا قذيفة صاروخية أنقذها محمد سعيد شيكا حارس فاركو ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

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رد رزقي حمرون جناح فاركو بتسديدة قوية في الدقيقة 26 باختراق فردي من الجبهة اليمنى تصدى لها محمد بسام وحولها إلى ركلة ركنية.

وتشهد الدقيقة 37 أجمل لقطات اللقاء حيث أطلق النيجيري كينجسلي سوكاري لاعب فاركة قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، كادت تعلن عن هدف عالمي ولكنها علت العارضة بقليل.

ضغط سيراميكا بقوة في الدقائق الأخيرة محاولا خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، ولكن الكثافة الدفاعية للاعبي فاركو، فرضت إنتهاء الشوط بالتعادل السلبي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام فاركو

وجاء تشكيل فريق سيراميكا الذي بدأ به حلمي طولان المباراة كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - إبراهيم ايولا - عبد الرحمن بودي

تشكيل فاركو أمام سيراميكا

وبدأ طارق العشري المدير الفني لفاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - عبدالله بكري - عزمي غومة

الوسط: أحمد الصغيري - سوكاري - محمود حمادة

الهجوم: رزقي حمرون - شكري نجيب - عمرو جمال

موعد مباراة سيراميكا وفاركو والقناة الناقلة

وانطلقت مباراة سيراميكا أمام فاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت ١ الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب سيراميكا بالدوري

ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 28 هدفا.

ترتيب فاركو بالدوري

ويحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

سيراميكا وفاركو



الدوري المصري، دخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط سيراميكا أمام الأهلى بهدف نظيف في المباراة الأخيرة، بينما حقق فاركو الفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية.



ويسعى كابتن حلمى طولان المدير الفني لفريق سيراميكا، إلى تحقيق اول فوز له مع الفريق بعدما تولي المهمة خلفا لمعين الشعبان وطي صفحة مباراة الاهلى والتركيز على مواجهة فاركو.

وطالب لاعبيه ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط، وضرورة الحذر من ثلاثى فاركو شكرى نجيب وعمرو جمال ورزقى حمرون وعدم ترك المساحة أمامهم واستغلال كل الفرص التي تتيح لهم من أجل حسم اللقاء.



في المقابل، درس طارق العشري المدير الفنى لفاركو، مباريات سيراميكا بالدوري وكأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثًا عن انتصار جديد للفريق البرتقالى، كما عكف على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة سموحة بالدوري والتي فاز بها بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة وذلك لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة سيراميكا اليوم بالدوري.