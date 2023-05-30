يستعد فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة كابتن حلمي طولان لمباراته القادمة بعد الهزيمة من الاهلي ببطولة الدوري الممتاز بعد هزيمته من فريق الاهلي امس الاثنين.

موعد مباراة سيراميكا القادمة والفريق المنافس بعد الهزيمة من الأهلي

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا وفاركو في السابعة مساء الجمعة القادم ضمن مباريات الجولة 30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة سيراميكا وفاركو علي قناة أون تايم سبورت 1.

الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وحقق الأهلي الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري.

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وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 62 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من لعب 24 مباراة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

ونال مروان عطية لاعب الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه ضد سيراميكا والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري.

الاهلي

أحمد ياسر ريان يعتذر للسولية

حرص أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا على التواصل هاتفيا مع عمرو السولية لاعب الأهلي لتقديم اعتذار له بسبب واقعة ضربه (غير المقصودة) علي حد قول لاعب سيراميكا في مباراة الفريقين بالأمس.

ونشر احمد ياسر ريان اعتذار أيضا عبر ستوري صفحته علي انستجرام للاعب الأهلي عمرو السولية بعد واقعة الثنائي أمس.

تصريحات حلمي طولان عقب الهزيمة من الاهلي

أثنى حلمي طولان، المدير الفني لسيراميكا، على أداء لاعبيه في مباراتهم ضد الأهلي رغم الهزيمة بهدف نظيف، وقال: "لعبنا بشكل أفضل وصعّبنا المهمة على الأهلي، وليس لدي خيار التدوير بين اللاعبين كما حدث مع الأهلي، الذي أراح لاعبيه الأساسيين قبل مباراتنا".

وأضاف طولان، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي: "اللاعبون قدموا المباراة جيدا، وأشكرهم على أدائهم، وأرى أن هدف الأهلي غير صحيح، وجاء من تسلل على حسين الشحات".

وتابع: "أتمنى التوفيق للأهلي في مباراته ضد الوداد المغربي بنهائي أفريقيا وأن يحقق الفوز في مباراتي الذهاب والعودة".

واستطرد: "التوقيت لم يخدمني، خاصة أنني أعتمد على أسلوب معين، وأقوم بتحفيظ اللاعبين مهامهم داخل الملعب، ولكن ثقتي كبيرة في العناصر الموجودة، والذين قدموا مباراة كبيرة أمام فيوتشر في المباراة الماضية، والنتيجة لم تكن عادلة".

واختتم طولان تصريحاته قائلا: "وفي مباراة الأهلي ألعب ضد فريق حدّث ولا حرج ولديه استحواذ ويلعب بأفضل العناصر لديه وأفضل العناصر في مصر، وكان حمل كبير على لاعبينا، وثقتي كبيرة لديهم على تجاوز هذه المحنة وعبورها بسلام".