الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

الدوري المصري، أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام فاركو

أحمد ياسر ريان، فيتو
أحمد ياسر ريان، فيتو

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن حلمي طولان، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو في الجولة ٣٠ من بطولة الدوري الممتاز.

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا امام فاركو 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر  

خط الهجوم:  أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - إبراهيم ايولا - عبد الرحمن بودي

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وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر  

خط الهجوم:  أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل  - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - عبد الرحمن بودي

 

موعد مباراة سيراميكا وفاركو والقناة الناقلة

الدوري المصري، ويلتقي فريق سيراميكا في السابعة مساء اليوم الجمعة، مع فريق فاركو على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.
 

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت ١ الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

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ترتيب سيراميكا بالدوري 

ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 28 هدفا.

ترتيب فاركو بالدوري 

ويحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

سيراميكا وفاركو


يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط سيراميكا أمام الأهلى بهدف نظيف في المباراة الأخيرة، بينما حقق فاركو الفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية.

ويسعى كابتن حلمى طولان المدير الفني لفريق سيراميكا، إلى تحقيق اول فوز له مع الفريق بعدما تولي المهمة خلفا لمعين الشعبان وطي صفحة مباراة الاهلى والتركيز على مواجهة فاركو.

وطالب لاعبيه ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط، وضرورة الحذر من ثلاثى فاركو شكرى نجيب وعمرو جمال ورزقى حمرون وعدم ترك المساحة أمامهم واستغلال كل الفرص التي تتيح لهم من أجل حسم اللقاء.

في المقابل، درس طارق العشري المدير الفنى لفاركو، مباريات سيراميكا بالدوري وكأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثًا عن انتصار جديد للفريق البرتقالى، كما عكف على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة سموحة بالدوري والتي فاز بها بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة وذلك لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة سيراميكا اليوم بالدوري.

مباريات الدوري الممتاز 

 وانطلقت أول أمس الأربعاء مباريات الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري بمواجهتي البنك الأهلي ضد الداخلية 3-1، والمقاولون مع الإسماعيلي 2-2.

وتختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهة الزمالك ضد الاتحاد السكندري فيما تأجلت مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي بسبب مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

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ويتربع النادي الأهلي على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة الـ 30 برصيد 62 نقطة بدون هزيمة ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 58 نقطة ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة ويليه الزمالك رابعا برصيد 50 نقطة.

ترتيب الدوري المصري  

1- الأهلي  62 نقطة من 24 مباراة 
2- بيراميدز  58 نقطة من 28 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 28 مباراة 
4- الزمالك  50 نقطة من 29 مباراة 
5- المقاولون العرب  42 نقطة من 30 مباراة 
6- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة
9- إنبي 39 نقطة من 30 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- البنك الأهلي  34 نقطة من 30 مباراة 
12- الإسماعيلي  33 نقطة من 29 مباراة
13- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 30 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 30 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 30 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 29 مباراة
18- حرس الحدود  19 نقطة من 29 مباراة

 

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو والقناة الناقلة

بيراميدز يستقبل فيوتشر في صراع وصافة الدوري المصري

 

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الدوري المصري سيراميكا كليوباترا حلمي طولان فاركو أحمد ياسر ريان

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