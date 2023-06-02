ساعات تفصلنا عن إقامة أول سوق للسيارات المستعملة ببنها

يفتتح سوق السيارات المستعملة في محافظة القليوبية غدًا السبت، والمقرر إقامته فى منطقة عزبة البرنس بـ مدينة بنها أسبوعيا كل يوم سبت.

وقالت محافظة القليوبية في بيان، اليوم الجمعة، إنه سيتم توفير جميع الخدمات بسوق السيارات الجديد في مدينة بنها الذي يشمل السيارات المستعملة والجديدة تحت شعار «بيع واشتري عربية عندنا في أمان.. وفرنا لك كل سبل الراحة والأمان».

وأعلنت المحافظة، أنه سيتم البدء بالعمل الفعلي بالسوق غدا السبت، 3 يونيو، وسيتم فرض رسوم الدخول للسيارة الواحدة بمبلغ 50 جنيها، وبمناسبة بدء العمل سيتم الدخول مجاني لجميع السيارات سواء السيارات المستعملة أو الجديدة، على أن يتم تطبيق رسوم الدخول من الأسبوع الثاني للعمل.

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أما عن خريطة الوصول لمكان السوق في مدينة بنها بمحافظة القليوبية بالنسبة للقادم من محافظة القاهرة تجاه الإسكندرية دخول المدينة من مفارق الزقازيق حتي الوصول للسوق أو نزول نزلة كوبري المنصورة أو محور شرق الرياح التوفيقي الجديد والدخول إلى مدينة بنها ومنها لسوق عزبة البرنس وكذلك نفس الطريق للقادم من الطريق الزراعي من محافظة الإسكندرية متجها للقاهرة، أما القادم من محافظات شمال الدلتا «دمياط والدقهلية»، عليه أن يسلك طريق كفر شكر بنها والدخول إلى مدينة بنها ومنها لسوق عزبة البرنس

ومن ناحيته كشف المحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها، أنه جاري حاليًا التنسيق مع الشهر العقاري لتوفير سيارة الشهر العقاري المتنقلة كل سوق أو توفير مقر ثابت لهم على مدار اليوم بالكامل من الساعة السادسة صباحا حتى خروج أخر سيارة متواجدة بالسوق ووفقا للعمل بقانون المحال العامة الذي حدد مواعيد نهاية العمل، لسرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية للبائع والمشتري.

وأضاف "مرعي"، أنه أيضا يتم التنسيق مع الحماية المدنية بالقليوبية، وكذلك مديرية أمن القليوبية، وإسعاف القليوبية، وأيضا توفير ميكانيكي وكهربائي بالسوق فيحال إذا ما أراد المشتري فحص السيارة ميكانيكيا وكهربائيا قبل التحرك بها من السوق للتأكد من سلامتها، موضحا أن المكان مؤمن بالكامل وأن السوق محاط بسور بالكامل، مشيرا إلى أنه حتي الآن لم يتم تحديد رسوم الدخول للسيارات حتي الآن وسيتم تقييمها بعد انتهاء التشغيل التجريبي.

وأوضح رئيس مدينة بنها بالقليوبية، أنه تم تقديم مقترح للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بأن يتم فتح باب الدخول بالمجان لجميع السيارات سواء المستعملة أو الجديدة لمدة شهر كامل "4 أيام عمل"، على أن يتم تحديد رسوم الدخول بعد انتهاء هذه المدة حتي يتعرف أصحاب السيارات على مكان السوق وبدء العمل الرسمي.