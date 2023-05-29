أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن حلمي طولان، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة ٢٧ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - إبراهيم ايولا - محمد عنتر.

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تشكيل الأهلى أمام سيراميكا

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر أمام فريق سيراميكا كليوباترا في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2033.

فى حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - محمود متولي - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

في خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

الاهلي

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

في خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني، خالد عبدالفتاح.

في خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، احمد نبيل كوكا، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات، أحمد قندوسي، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمد شريف، محمود كهربا، برونو سافيو.

خمس مباريات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في خمس مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الأهلى أى خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا



1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.



5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

مشوار الأهلي بالدوري الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 23 مباراة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه 44 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.