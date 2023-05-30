الثلاثاء 30 مايو 2023
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ثقافة وفنون

هاني شنودة لـ فيتو: أنا مصنوع في مصر وتكريم بلدي الأهم

الموسيقار هاني شنودة،
الموسيقار هاني شنودة، فيتو

عبر الموسيقار هاني شنودة عن سعادته بحصوله على جائزة الدولة التقديرية في الفنون لعام 2023، مشيرا إلى أن الجائزة من اسمها تعني التقدير لما قدمه طوال مسيرته. 

 

الموسيقار هاني شنودة

وأضاف هاني شنودة في تصريح خاص لـ "فيتو" أنه بعد مسيرة فنية تمنحك الدولة المصرية جائزة هو أمر لا مثيل له، وشعور غاية في الروعة بالتأكيد، مؤكدا أهمية ذلك الشعور في نفس وروح الفنان أو المبدع. 

 

وتابع: "اتكرمت في العديد من الدول، لكن في النهاية هاني شنودة صنع في مصر، والتكريم من بلدي لا يضاهيه أي تكريم". 

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جائزة الدولة التقديرية 2023 

وأعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اليوم الثلاثاء أسماء الفائزين بجوائز الدولة في فروعها المختلفة "النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعية". 

 

وحصل على الجائزة التشجيعية في مجال الفنون كل من  الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي  نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

 

كما فاز بها في مجال الآداب كل من، اسم الراحل الدكتور  عبد الرحيم الكردي،  أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.

 

كما حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من، ‏‏المستشار عبد المجيد محمود،  والدكتور السيد فليفل، والدكتور حسن السعدي، والأستاذ صلاح سالم.

جائزة الدولة التقديرية 2023، فوز أشرف زكي وهاني شنودة وعبد المجيد محمود

أشرف زكي لـ«فيتو»: جائزة الدولة التقديرية لها خصوصية وسعادتي لا توصف

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