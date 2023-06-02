مسرح وزارة الشباب يستضيف عرض يا عيني عليكي يا طيبة وأوبريت أصل الحكاية

استضاف مسرح وزارة الشباب والرياضة، العرض المسرحي "يا عيني عليكي يا طيبة" لطلاب مدرسة مودرن نارمر للغات، حيث يناقش العرض كيفية التعامل مع سلبيات المجتمع وأزماته.

مسرحية يا عيني عليكي يا طيبة

وتسلط المسرحية أيضا الضوء على جوانب مميزة وإيجابية داخل المجتمع وفي كل مجال، وإظهار ما أنجبته مصر من كوادر ونماذج ناجحة في مختلف المجالات.

العرض من تأليف وإخراج بكر البنا، وبطولة مجموعة من الطلبة منهم أحمد إيهاب ومعاذ الغنام ويعقوب أشرف ومارك عفيفي ويس محمد ويوسف شبراوى ومازن وندى غنيم ومنة مختار وزينة محمد وسما حمدي وجودي حمدي وأحمد شريف وأحمد رمضان وأحمد طه وحلا محمد چولي عفيفي وشذا شادي وچوڤاني بوليس.

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أوبريت أصل الحكاية

كما تم تقديم على مسرح وزارة الشباب والرياضة أيضا أوبريت "أصل الحكاية" تحت إشراف عماد جاد، ويتضمن الأوبريت مجموعة من الأغاني الوطنية والكلاسيكية ومنها أغنية الشهيد والممر وأبويا وصاني، وغيرها.

وقدم الأوبريت كل من الطلاب فريدة اسامة وآدم ايهاب وادهم محمد وأحمد إيهاب وچودي حمدي وكرمة شريف، فاطمة علاء، معاذ الغنام، اياد شريف وچولي عفيفي ومارك عفيفي وغيرهم.