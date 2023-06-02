قارب الموت، سر اللقاء الاستخباراتي بين ضباط إسرائيلين وإيطاليين وعلاقته بروسيا وإيران

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير ٢٠٢٢، وبدأت إسرائيل تتورط داخل هذا الصراع العالمي، خاصة منذ بدء توريد أسلحة من إيران إلى روسيا.



تعاون استخباراتي إسرائيلي إيطالي





وكشفت تقارير إعلامية غربية اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة في حادث غرق القارب الذي كان يحمل ضباط من المخابرات الإيطالية والإسرائيلية.





وقالت التقارير أن هدف اجتماع عناصر الاستخبارات الإيطاليين، والموساد الإسرائيلي في القارب الذي انقلب في بحيرة "ماجوري" الإيطالية، الأحد الماضي، كان لتنسيق مراقبة أوليغارشية روس ضالعين في نقل طائرات مسيرة إيرانية إلى موسكو.

وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية أن عملاء المخابرات كانوا في بحيرة "ماجوري" وذلك للتجسس على الأوليغارشية الروسية، الذين يقال إنهم يشترون الفيلات والفنادق في المنطقة، ويتحايلون على العقوبات المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا.





Advertisements



التجسس على إيران





وأكدت صحيفة الجارديان أن إحدى الفرضيات التي أوردتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، هي أن العملاء كانوا في بحيرة "ماجوري" للتجسس على الأوليغارشية الروسية، الذين يقال إنهم يشترون الفيلات والفنادق في المنطقة، ويتحايلون على العقوبات المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، عن طريق تحويل الأموال إلى إيطاليا من حسابات البنوك السويسرية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية في تقريرها إلى سيناريو آخر وهي أن عملاء الموساد الإسرائيليين كانوا يراقبون الاتصالات بين الشركات الإيرانية والإيطالية الموجودة في المنطقة الصناعية في منطقة لومبارديا.



ومن جانبه كشف موقع "واللا" العبري، أن ضباط الموساد الإسرائيلي الذين كانوا على متن القارب الذي غرق في بحيرة "ماجوري" الإيطالية، لم يخططوا للرحلة مسبقًا، لكنهم قرروا المضي فيها في اللحظة الأخيرة، بعد أن طال اجتماعهم وفاتهم موعد إقلاع رحلتهم الجوية إلى إسرائيل، حيث تم إبلاغ وسائل الإعلام العبرية، أن اسم رجل الموساد الإسرائيلي الذي قُتل في الحادث، هو إيرز شمعوني. ووردت أنباء عن نقل جثمانه إلى إسرائيل عبر مروحية عسكرية.





وفي السياق ذاته أكد الموقع العبري أن 4 أشخاص قتلو في الحادث، من بينهم مواطن إسرائيلي خدم، بحسب التقارير، في الموساد، بالإضافة إلى ضابطي استخبارات إيطاليين. ووفقًا لتقارير في العديد من وسائل الإعلام المحلية، كان هناك عشرة عملاء موساد إسرائيليين آخرين على متن اليخت، بالإضافة إلى العديد من أفراد المخابرات الإيطالية.



وقال نائب رئيس الموساد الأسبق، عضو الكنيست رام بن باراك، إن "شمعوني لم يكن في رحلة استجمام وإنما تواجده في المركب له علاقة بعمله، لكن هذه لم تكن عملية أمنية".



ووُجهت تهمة القتل لقبطان المركب، كلوديو كريمانتي، بسبب تواجد 23 شخصا على متن المركب، فيما عدد الركاب المسموح فيه هو 15 في الحد الأقصى. وقال القبطان خلال التحقيق معه إن "هذا كان يوم القيامة لمدة 30 ثانية. فقد انقلب القارب على الفور وسقطنا في المياه".







وتسببت بالحادث عاصفة رياح شديدة إلى جانب البرق والرعد. وادعى القبطان في التحقيق أنه لم تكن هناك إنذارات مسبقة حول الأحوال الجوية المتوقعة.



وأفاد شهود عيان بأن القارب انقلب بسرعة، وأربعة من ركابه غرقوا. وسبح باقي الركاب مسافة 150 مترا إلى الشاطئ، وخلال ذلك عاد أصحاب مراكب، وصلت إلى الشاطئ، إلى موقع الحادث من أجل مساعدة الناجين من حادث المركب، وقد عرضوا حياتهم للخطر.



وغداة الحادث جرت إعادة 10 عملاء إسرائيليين إلى إسرائيل برحلة جوية عاجلة على متن طائرة عسكرية، وفي موازاة ذلك، تم إخراج عملاء الاستخبارات الإيطاليين بسرية من غرف الطوارئ التي رقدوا فيها في إيطاليا كي لا يتم الكشف عن هوياتهم.