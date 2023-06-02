دوري القسم الثاني, انسحاب الإعلاميين من مباراته أمام الترسانة

دوري القسم الثاني، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة علي نظيرة نادي الإعلاميين بهدفين مقابل لاشي في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب نادي الإعلاميين ضمن مباريات الجولة الـ 28 من دوري القسم الثاني.

انسحاب الإعلاميين

وقام حكم المباراة بإطلاق صافرة النهاية في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعد انسحاب نادي الإعلاميين بعد تقدم الترسانة بهدفين نظيفين خلال أول 10 دقائق من عمر المباراة.

غياب اللاعبين

شهدت مباراة الإعلاميين والترسانة غياب لاعبي نادي الإعلاميين عن المباراة المقامة علي ملعب الاعلاميين بسبب مطالبتهم بمستحقاتهم.

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ودفع المدير الفني للإعلاميين بـ 8 من ناشئي النادي للمشاركة في المباراة قبل أن ينسحب الفريق في الدقيقة 12.

مباريات اليوم

وانطلقت اليوم الجمعة في الخامسة عصرا مباريات الجولة الـ 28 لمسابقة دوري القسم الثاني مجموعة القاهرة والقناة والتي يتصدرها زد.

ويسعى زد لتحقيق الفوز اليوم خارج ملعبه أمام منتخب السويس ليقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل عن المجموعة خاصة مع احتلاله القمة بفارق 5 نقاط عن السكة الحديد ووادي دجلة.

فيما يأمل وادي دجلة والسكة الحديد لخسارة زد اليوم لتضييق فارق النقاط قبل المباريات المتبقية من دوري القسم الثاني.

فرصة زد الذهبية للتأهل للممتاز

ويمتلك زد فرصة ذهبية اليوم حال تحقيقه الفوز وخسارة منافسيه وادي دجلة والسكة الحديد أو تعادلهم فإن زد سيحسم التأهل للممتاز حال تحقق هذا السيناريو لان فارق النقاط بين زد والسكة الحديد ووادي دجلة حال فوز زد وخسارة الثنائي سيصل إلى 8 نقاط كاملة قبل جولتين مما يعني صعود زد ونفس الأمر حال فوز زد وتعادل منافسيه دجلة والسكة الحديد سيصل فارق النقاط إلى 7 نقاط.

مباريات اليوم في دوري القسم الثاني

منتخب السويس ضد زد

السكة الحديد ضد الإنتاج الحربي

بتروجيت ضد ايسترن كومباني

الاتصالات ضد مستقبل وطن

الإعلاميين ضد الترسانة

النصر ضد القناة

كهرباء الإسماعيلية ضد العبور بالقليوبية

وادي دجلة ضد بورتو السويس

وكانت مباريات الجولة الـ27 بمجموعة القاهرة من دوري القسم الثاني أسفرت عن النتائج التالية

نتائج مجموعة القاهرة



مستقبل وطن 2 - 1 كهرباء الإسماعيلية

زد 4 - 1 المصرية للاتصالات

بورتو 2 - 2 منتخب السويس

الانتاج الحربي 0 - 0 وادي دجلة

القناة 0 - 0 السكة الحديد

العبور 2 - 1 ايسترن كومباني

الإعلاميين 0 - 1 بتروجيت

النصر 1 - 1 الترسانة

ترتيب دوري القسم الثاني مجموعة القاهرة والقناة

1- زد إف سي 56 نقطة

2- السكة الحديد 51 نقطة

3- وادى دجلة 51 نقطة

4- القناة 47 نقطة

5- بتروجيت 45 نقطة

6-- المصرية للاتصالات 42 نقطة

7- العبور 42 نقطة

8- الترسانة 41 نقطة

9- منتخب السويس 40 نقطة

10- بورتو السويس 37 نقطة

11- الإنتاج الحربي 29 نقطة

12- مستقبل وطن 27 نقطة

13- ايسترن كومباني 27 نقطة

14- كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة

15- النصر 23 نقطة

16- الإعلاميين 10 نقاط