نزار الفارس يرد على حورية فرغلي ويكشف تفاصيل جديدة عن شائعة "الخطوبة"

رد الإعلامي العراقي نزار الفارس على تصريحات حورية فرغلي من جديد بشأن الجدل المثار حول خطبتهما.

نزار الفارس يرد على حورية فرغلي

وقال نزار الفارس في تصريح خاص لـ"فيتو":" كلامها غير صحيح هي قالت أني أنا صورتها بكاميرات مخفية متابعا:" ولكني لم أفعل ذلك ولو أنا كنت عايز التريند كنت طلعت على كل القنوات الفضائية علشان أقول كدا.

وأضاف:" ولكن أنا لحد دلوقتي مظهرتش في أي قنوات فضائية وهي اللي طلعت وبتتكلم ولكن كلامها غير حقيقي وبرومو الحلقة بتاعتها من البرنامج بيثبت الحقيقة.

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وكانت الفنانة حورية فرغلي كشفت تفاصيل جديدة حول ما أثير خلال الساعات الماضية من شائعة خطبتها للإعلامي العراقي نزار الفارس، موضحة تفاصيل ما جرى في اللقاء بينهما.

وقالت حورية فرغلي فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أمس استقبلت الإعلامي العراقي نزار الفارس فى منزلي، لتسجيل لقاء تليفزيوني معه لعرضه ببرنامجه، وكانت هذه أول مرة فى حياتي أشوفه".

مشهد فيلم كلمني شكرا

وأضافت: "الإعلامي العراقي، أثناء حديثه معي كان طول الوقت بيصور بالهاتف الخاص به، ثم ابتدى اللقاء وكانت أسئلته طبيعية وعادية، وفجأة تطرق لأسئلة أخرى منها مشهدى فى فيلم كلمني شكرا للمخرج خالد يوسف".

التصوير خلسة

وأوضحت: “من ضمن أسئلة المذيع العراقي كانت خاصة بارتباطي وزواجي وقلت له مفيش نصيب والوقت ما زال مبكرا، وبعد انتهاء التسجيل معي فوجئت به يسألني عن المطرب العراقي ماجد المهندس، فقلت له: لم أسمعه، فقام بتشغيل أغنية للمطرب العراقي وطلب مني الرقص معه على أنغامها فوافقت”.

وأكدت: "كل هذا كان فى تخيلي ان التصوير انتهي، ولكني اكتشفت أن المذيع العراقي عمل لعبة عليا، ثم فوجئت بما تردد أمس عن ارتباطه بي".

إقامة دعوى قضائية

وتابعت: “ الكاميرا التى تم تصويري بها أثناء رقصي مع المذيع العراقي كانت مختفية، والدليل على ذلك أن الصورة بعيدة جدا”.

وعن الإجراء القانوني الذى ستتخذه ضد المذيع العراقي، أكدت: "المذيع العراقي أتفه من أقوم بإقامة دعوى قضائية ضده، وهو لا يستحق ذلك فهو قضى على مستقبله الإعلامي جماهيريا، فالجمهور عندما يعشق ممثل لا يتحمل عنه شيء".

نزار الفارس

في أول تعليق له على تصريحات الفنانة حورية فرغلي ونفيها الخطوبة منه رد الإعلامي العراقي نزار الفارس على تصريحات الفنانة بشأن عدم خطوبتها عليه.

عمر حورية فرغلي

قال نزار الفارس: "اللي حصل أننا كنا في البرنامج وحورية كانت بتقول لي أنا كبرت في السن وعمليات التجميل ودا كله مش هيخلي حد يحبني ويتجوزني، ومستعدة أتجوز مرة تانية، فقلت لها لا طبعًا لو عرضت عليكِ الجواز دلوقتِ على الهواء تقبلي تتجوزيني، فرحت جدًّا وقالت موافقة، وقمنا رقصنا سوا وكنا المفروض هنتقابل تاني".



خطوبة حورية فرغلي

وأضاف: “استغربت أما حورية فرغلي طلعت قالت إن خطوبتنا مش حقيقي واستغلتني.. هي كانت منكسرة وبتقول ما حدش راضي يتجوزني قلت لها أنتِ فنانة جميلة وأنا عراقي وبطلب إيديك على الهواء ووافقت وقُمنا رقصنا واتصورنا وكانت فرحانة وسعيدة".