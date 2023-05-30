الثلاثاء 30 مايو 2023
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ثقافة وفنون

حورية فرغلي: نزار الفارس صوّرني وأنا برقص بكاميرا مخفية (فيديو)

حورية فرغلي، فيتو
حورية فرغلي، فيتو

حورية فرغلي، كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل جديدة حول ما أثير خلال الساعات الماضية من شائعة خطبتها للإعلامي العراقي نزار الفارس، موضحة تفاصيل ما جرى في اللقاء بينهما.

وقالت حورية فرغلي فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أمس استقبلت الإعلامي العراقي نزار الفارس فى منزلي، لتسجيل لقاء تليفزيوني معه لعرضه ببرنامجه، وكانت هذه أول مرة فى حياتي أشوفه".

مشهد فيلم كلمني شكرا

وأضافت: "الإعلامي العراقي، أثناء حديثه معي كان طول الوقت بيصور بالهاتف الخاص به، ثم ابتدى اللقاء وكانت أسئلته طبيعية وعادية، وفجأة تطرق لأسئلة أخرى منها مشهدى فى فيلم كلمني شكرا للمخرج خالد يوسف".

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التصوير خلسة

وأوضحت: “من ضمن أسئلة المذيع العراقي كانت خاصة بارتباطي وزواجي وقلت له مفيش نصيب والوقت ما زال مبكرا، وبعد انتهاء التسجيل معي فوجئت به يسألني عن المطرب العراقي ماجد المهندس، فقلت له: لم أسمعه، فقام بتشغيل اغنية للمطرب العراقي وطلب مني الرقص معه على أنغامها فوافقت”.

وأكدت: "كل هذا كان فى تخيلي ان التصوير أنتهي، ولكني اكتشفت أن المذيع العراقي عمل لعبة عليا، ثم فوجئت بما تردد أمس عن ارتباطه بي".

 


إقامة دعوى قضائية

وتابعت: “ الكاميرا التى تم تصويري بها أثناء رقصي مع المذيع العراقي كانت مختفية، والدليل على ذلك أن الصورة بعيدة جدا”.

 وعن الإجراء القانوني الذى ستتخذه ضد المذيع العراقي، أكدت: "المذيع العراقي أتفه من أقوم بإقامة دعوى قضائية ضده، وهو لا يستحق ذلك فهو قضى على مستقبله الإعلامي جماهيريا، فالجمهور عندما يعشق ممثل لا يتحمل عنه شيء".

نزار الفارس

 في أول تعليق له على تصريحات الفنانة حورية فرغلي ونفيها الخطوبة منه رد الإعلامي العراقي نزار الفارس على تصريحات الفنانة بشأن عدم خطوبتها عليه.

عمر حورية فرغلي


قال نزار الفارس: "اللي حصل أننا كنا في البرنامج وحورية كانت بتقول لي أنا كبرت في السن وعمليات التجميل ودا كله مش هيخلي حد يحبني ويتجوزني، ومستعدة أتجوز مرة تانية، فقلت لها لا طبعًا لو عرضت عليكِ الجواز دلوقتِ على الهواء تقبلي تتجوزيني، فرحت جدًّا وقالت موافقة، وقمنا رقصنا سوا وكنا المفروض هنتقابل تاني".
 

خطوبة حورية فرغلي


وأضاف: “استغربت أما حورية فرغلي طلعت قالت أن خطوبتنا مش حقيقي واستغلني.. هي كانت منكسرة وبتقول ما حدش راضي يتجوزني قلت لها أنتِ فنانة جميلة وأنا عراقي وبطلب إيديك على الهواء ووافقت وقُمنا رقصنا واتصورنا وكانت فرحانة وسعيدة".

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نزار الفارس يكذب حورية فرغلي: عرضت عليكِ الجواز على الهواء وأنتِ وافقت (فيديو)

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