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محافظات

حالة الطقس غدا السبت 3-6-2023 في الإسماعيلية

طقس الإسماعيلية،
طقس الإسماعيلية، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة الإسماعيلية غدا، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا، ورطب ليلا، ومن المنتظر أن تسجل درجات  الحرارة في محافظة الإسماعيلية 37 درجة نهارا، و20 درجة ليلا. 

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حالة الطقس في أنحاء البلاد

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت، حالة الطقس غدا، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، رطب ليلا. 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين، وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر شمال الصعيد وجنوب الصعيد. 

 

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية   والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون الطقس مشمس على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري كما يسود طقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية. 

 

الطقس في القاهرة

وأعلنت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون الطقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري رطبا  ليلا.

 

كما توقعت أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية  وعلى السواحل الشرقية، نهارا مائلا رطبا ليلا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

 

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر نهارا معتدل الحرارة ليلا.

 

وتوقعت أيضا أن يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد معتدل على شمال الصعيد نهارًا، رطبا ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".
 

مصطلحات هيئة الأرصاد

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".
الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح". 

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