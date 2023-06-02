مليون مشاهدة لأغنية مسلم الجديدة على يوتيوب «هنتقابل» (فيديو)

حققت أغنية هنتقابل للمطرب مسلم، مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك منذ طرحها مساء الأربعاء الماضي، حيث احتلت الأغنية المرتبة الثانية في تريند الموسيقى بالموقع.

أغنية هنتقابل

الأغنية تجربة فنية جديدة، يصف من خلالها قدرته على، وضع حدود فاصلة بينه وبين حبيبه السابق، ومن بينها تجاهله ورفضه لتحيته فى مقابلته، ومعاملته مثل شخص غريب.

وأغنية "هنتقابل" كلمات الشاعر أحمد العزب، وألحان تيام علي، وتوزيع موسيقي إسلام الأزرق، ميكس وماستر نور عباس، وهي من توزيع شركة ديجيتال ساوند.

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كلمات أغنية هنتقابل

وتقول كلمات الأغنية: " رجوعنا دا إيه.. سلامتك فُوق خلاص منك، أنا محرّص مشيت مَديونلي أنا، بـــ حقوق سايبها ل دنيا بتخلّص هنتقابل وأنا مرتاح وكُلّي برود هتفضل ايدى ف مكانها، سلام مرفوض هتتفاجئ بإنى عملت بينّا حدود وزيك زي أي غريب دا عين العقل اتجاهلك وافرّط فيك مفيش ولا حتى حِجّه يتيمه، تشفع ليك وقلبي مع الغلابة اللي مآمنين بيك دا وَصفك.. مش بَقِّل واعِيب بتاع كدب، وبتاع روايات.. عاتبت كتير ولا محوّق واهو البياع كمان، بالذات يبان يوم.. مهما يتذوق".

أغاني المطرب مسلم

وتأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "قلب في الدفاتر" وهى درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب،كانت مليئة بالغدر والخداع، ثم بعدها أغنية "صعبان عليكِ" والتى يحكى فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه.