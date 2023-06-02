الجمعة 02 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

وليد توفيق يكشف حقيقة تشابه كليب أصحاب السعادة مع أغنية أحمد سعد

وليد توفيق، فيتو
وليد توفيق، فيتو

كشف الفنان اللبناني وليد توفيق، كواليس كليب أصحاب السعادة، المقرر طرحه قريبًا، مؤكدًا أنه عرضت عليه كلمات الأغنية منذ البداية ونالت إعجابه.

وقال وليد توفيق، خلال لقائه ببرنامج  The Insider بالعربي، إن فيديو كليب أغنية أصحاب السعادة، مناسب للأجواء الصيفية.

وعن كواليس إخراجه فيديو كليب أغنية أصحاب السعادة، قال وليد توفيق، إنها المرة الأولى التي سيخرج فيها مع مخرج شاب هو الذي اكتشفه اسمه ساري، مشيرًا إلى أنه مصور ممتاز وصوته رائع.

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وعن تشابه فيديو كليب أصحاب السعادة، بأغنية الفنان أحمد سعد اليوم الحلو ده، قال وليد توفيق: مفيش تشابه بينها وبين أغنية اليوم الحلو ده لـ أحمد سعد، إحنا سميناها أصحاب السعادة، لأن فيها أكثر سعادة وحب وفرح للصيف، وهي من ألحان محمد يحيى وكلمات المالكي.

يذكر أن وليد توفيق، طرح مؤخرًا أغنية  أيلول، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر نزار فرانسيس وألحان وليد توفيق وتوزيع مصطفى عبد الرضا.

وجاءت كلمات الأغنية كـ الآتي: رجعت شوفك ما كنت لاقيكي، ما لقيت إلا وعود كذابي، وقلبي على بابك وقع هونيك فليت وتركتلك غيابي،  بكرا رح يرجع أيلول يمرق مطرح ما كنا،  علمني شو بدي قول إن سألت نسماته عنا، بكرا رح يرجع أيلول يمرق مطرح ما كنا، علمني شو بدي قول إن سألت نسماته عنا بقلن إنك صرت بعيد صار الشوق بقلبي يزيد.

ووليد توفيق مغني لبناني من مدينة طرابلس شمال لبنان، واسمه الحقيقي وليد توتنجي.

ونجح بصورة مستمرة في مصر، وأيضًا يعرف بحفلاته وظهوره في تسجيلات فيديو. شارك في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها سمك بلا حسك مع دريد لحام، قمر الليل مع ليلى علوي أنا والعذاب وهواك مع صابرين، وداعا للعزوبية، وساعي البريد. إلا أن أنجحها كان فيلم من يطفئ النار مع فريد شوقي وآثار الحكيم ورغدة وإخراج محمد سلمان، وهذا الأخير مخرج أغلب أفلام وليد وصانع نجاحه في السينما. تطرق هذا الفيلم للحرب الأهلية وغنى فيه أكثر أغنياته جماهيرية على الإطلاق انزل يا جميل علي الساحة.

ويمتاز وليد توفيق بالإضافة إلى موهبته بالغناء بموهبة متميزة بالتلحين بدليل نجاح الأغاني التي لحنها لنفسه مثل وحدك حبيبي وعشقك عذاب. يذكر أن له كثير من الأغاني منها أبوكي مين يا صبية، بهية، لفيت المداين، ايه العظمة دي كلها، تيجي نقسم القمر، محلاها السمرة، غجرية، وحدك حبيبي، أدوب في دباديبو، كوبري 6 أكتوبر، ياليل، أكبر جرح، لمن هذا الجمال، يوه شوقد اهواكي، متعود علي السهر.

بالإضافة إلى الغناء العاطفي نجح في تقديم الأغنية الوطنية والإنسانية مثل اه زينب، يا وابور، علي صوت الحجر، طير صغير، يابحر. 

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الفنان أحمد سعد برنامج The Insider The Insider بالعربي أحمد سعد أصحاب السعادة

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