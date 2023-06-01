رامي جمال يطرح أغنية وسط الوشوش قريبًا

رامي جمال، أعلن المطرب رامي جمال أنه يستعد لطرح أغنية جديدة قريبا بعنوان وسط الوشوش كتتر لمسلسل بنون الذي يعرض قريبا عبر إحدى المنصات.

وكتب رامي جمال في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: “قريبًا أغنية وسط الوشوش تتر مسلسل بنون.. تابعوه على منصة شوفها واسمعوا الأغنية على يوتيوب قريبا”.

أغنية “كلمة سلام” للفنان رامي جمال

وطرح الفنان رامي جمال مؤخرا أغنية كلمة سلام، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية كلمة سلام

أغنية كلمة سلام من كلمات محمد جمعة، ومن ألحان رامي جمال وتوزيع موسيقي أدهم وإلهامي داهيمة.

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وفي وقت سابق طرح رامي جمال أيضا أغنية لحظة بعادك عبر يوتيوب.

أغنية “لحظة بعادك”

وأغنية لحظة بعادك من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور.

وتقول كلمات الأغنية: "وفات سنين وفينا مين حبيبي من البعد استفاد.. مش مرتاحين ونجيب منين حبيبي صبر ع البعاد.. وادي الليالي ماشية تسحب بعضها.. ع الفاضي بيروح عمري مني وأعمل إيه؟.. لحظة بعادك دنيتي من بعدها.. دنيا مملة واللي أبات فيه بصحى فيه.. ينفع بقى نفضل كده.. والوضع ده ليه نرضى بيه.. وده كله ليه.. نستنى إيه.. بعدك تعب ليا وليك.. أنت أتأذيت.. وأنا لو حكيت عن تعبي هتدمع عينيك".

أغنية "اوعديني"

كان الفنان رامي جمال كشف في وقت سابق عن مفاجأة عن فنانين كبيرين رفضا غناء أغنية "اوعديني" التي نجحت نجاجًا كبيرًا بصوته.

وقال رامي جمال خلال لقائه ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة بقناة "أون إي": “بعد لما عملت أغنية اوعديني، رُحت لمحمد حماقي وسمعتها له فقال لي: حلوة جدًّا سيبني أفكر فيها فقلت له: براحتك علشان مش معنى إننا أصدقاء إني هقولك لازم تغنيها، وبعد شوية قال لي: ”حاسس إني سمعتها قبل كده ومش جديدة".

أغنيتان في مشواري

وتابع: “بعد رفض حماقي الأغنية ثقتي فيها ما قلتش، وبعتها لتامر حسنى، فتامر ما قاليش لا حلوة ولا وحشة، وقتها ما قفلتش من الأغنية، وفكرة عدم ثقتهم فيها دي مش معناها إنها هتخليني إني ما أحبهاش، وأول ما تامر حسني ما ردش عليا أخدت قرار إني أدخل أسجلها تاني يوم، والحمد لله الأغنية دي واحدة من أهم أغنيتين في مشواري، وأنا لا أحبط".

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