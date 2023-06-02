الجمعة 02 يونيو 2023
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عصام كامل
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سيارات

ارتفاع جديد في أسعار السيارات الكهربائية

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

السيارات الكهربائية،  استقبلت السيارات الكهربائية مطلع شهر يونيو،  بزيادات جديدة داخل السوق المحلي ووفقا لما أعلنه الوكيل المحلي للعلامة التجارية  دونجفينج.

 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية دونجفينج، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي اطلقتها الشركة على اسعار سياراتها الكهربائية السيارة أيولوس E70 Pro الجديدة كليًا التي قدمت في فئة واحدة فقط بالسوق المحلي وبسعر بلغ 897 ألف جنيه عند طرحها لأول مرة محليًا. 
 

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ونرصد في التقرير التالي أسعار السيارات  الكهربائية  أيولوس E70 Pro الجديدة كليًا وهي كالتالي:
 

يصل سعر الفئة الاولي  الوحيدة بسعر 955 ألف جنيه بدلًا من 945 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه. 

مواصفات سيارات E70 Pro الكهربائية
 

وتتميز السيارة السيدان الرياضية بتصمميم مميز ولمسات صفراء في أنحاء السيارة المختلفة. وتاتي السيارة بطول 4700 مم وعرض 1725 مم وارتفاع 1530 مم مع قاعدة عجلات بطول 2700 مم. كما تأتي بتصميم جمالي يعبر عن اهتمام الشركة بالبيئة وشبكة امامية انسيابية ممتدة بطريقة ذكية وعجلات 17 بوصة بتصميم الشفرات الطائرة ومصابيح ليد أمامية كما تتميز بارتفاع مناسب عن الأرض.  

مقصورة E70 Pro الكهربائية
 

وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة بلوحة بيانات وتحكم مركزية بأسلوب متكامل ليتم التحكم في الراديو والموسيقي والفيديو والبلوتووث والهاتف ووصلات USB وتكييف الهواء ووظائف أخرى من خلال شاشة وسائط متعددة LCD قياس 12.3 بوصة تعمل باللمس. كما يتم التحكم في قنوات الراديو والصوت والمحادثة الهاتفية ومثبت السرعة وعداد المسافات ومتابعة ضغط الهواء في الاطارات عن طريق أزرار عجلة القيادة.

مساحات واسعة في مقصورة E70 Pro الكهربائية
كما تأتي بتكييف هواء أوتوماتيكي يعمل باللمس بفتحات أمامية وخلفية ومقبض ناقل الحركة الكهربائي من فئة الطيران ونوع العقرب. والمقصورة نفسها واسعة وتأتي بتكنولوجيا متطورة. كما تتميز بمساحة الأرجل الخلفية الكبيرة جدًا بسعة 680 مم مع أكثر من 20 مساحة تخزين وصندوق خلفي كبير 502 لتر. كما يتوفر لها خطوط تصميم داخلية مريحة ومقاعد جلدية فاخرة وخطوط صفراء في المقاعد والمقصورة الداخلية.

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