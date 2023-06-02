تحسين إضاءة سيارات فولكس فاجن جولف

سيارات فولكس فاجن، أجرت شركة فولكس فاجن العديد من الاختبارات علي سيارات جولف 8.5 الهجينة التي حصلت على تحديثات تجمع بين السيارات الهاتشباك المدمجة التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي.



وحصلت سيارات فولكس فاجن على مصابيح أمامية LED قياسية ومصفوفة مع المصد الأمامي قد أعيد تصميمه بناءً على الشرائح الرأسية للمدخل السفلي والمنطقة المحيطة به.





كما زودت سيارات فولكس فاجن جولف 2024 بشاشة لمس ضخمة تبدو أكبر من الشاشة مقاس 12 بوصة التي تحصل عليها نماذج ID المحسنة وعدت شركة فولكس فاجن بالتخلص من أزرار اللمس على عجلة القيادة والعودة إلى أدوات التحكم التقليدية.

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ومن المحتمل أن التحديثات الخاصة بسيارات سيات / كوبرا ليون ذات الصلة ميكانيكيًا وأودي A3 سبورتباك / السيدان ليست بعيدة.



احتلت فولكس فاجن جولف المرتبة الخامسة فقط في المبيعات الأوروبية العام الماضي، بعد بيجو 208، داسيا سانديرو، تي روك، وفيات / أبارث 500.

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية فولكس فاجن، عن اسعار سيارات فولكس فاجن تيجوان.

ونرصد في التقرير التالي اسعار ومواصفات سيارات فولكس فاجن تيجوان، خلال شهر ابريل وهي كالتالي:-

يصل سعر الفئة الاولي Elegance نحو مليون و490 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية R-Line نحو مليون و650 ألف جنيه.

مواصفات سيارات فولكس فاجن تيجوان

حصلت سيارات فولكس فاجن تيجوان علي محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي” تيربو” ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ويبلغ متوسط أستهلاك سيارات فولكس فاجن من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات ووسائل الأمن والسلامة لسيارات فولكس فاجن

6 وسائد هوائية

– فرامل مانع للانغلاق ABS

– توزيع اليكتروني للفرامل EBD

– نظام الثبات الإلكتروني ESP

– نظام مراقبة الجر TCS

– فرامل يدوية كهربائية EPB

– نظام إيموبليزر ضد السرقة

– أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX

– أنظمة المساعدة على التلال HA

– مساعد ركن

– كاميرا خلفية

– مساعد الفرامل الفجائية BA

– مثبت ومحدد سرعة

– أنظمة مراقبة الإطارات

– حساسات ركن خلفية

– نظام تنبيه السائق.

إيقاف السيارة بدون مفتاح

– فتح وغلق السيارة بدون مفتاح

– فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًا

– تكييف ثلاثى المناطق مزود بمخارج للمقاعد الخلفية

– سخانات بالمقاعد الأمامية

– مقعد السائق كهربائي مزود بخاصية الذاكرة

– إمكانية طي المقاعد الخلفية

– مسند يد خلفي

– لوحة عدادات رقمية

– مرآة داخلية بخاصية التعتيم الذاتى

– عجلة القيادة متعددة المهام

– فتحة سقف بانوراما.

شاشة وسائط 8 بوصة

– إمكانية الاتصال عبر التطبيقات الذكية للهواتف المحمولة أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

– بلوتوث

– التحكم فى الراديو عبر عجلة القيادة

– وغيرها.

مصابيح أمامية وخلفية led