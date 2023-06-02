وفاة خال حسام وإبراهيم حسن

توفي “جمال عبد اللطيف” خال حسام وإبراهيم حسن، نجمي النادى الاهلي ومنتخب مصر سابقا، خلال الساعات الماضية حيث وافته المنية صباح اليوم الجمعة، وتم تشييع جثمان الفقيد عقب صلاة الجمعة بمقابر العائلة بحلوان.

وفي سياق آخر، منح كامل أبوعلي رئيس النادي المصري،عصام ثروت حارس مرمي الفريق الأول بالنادي مكافاَة خاصة تقديرا لجهوده وأدائه المميز مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وعقد كامل أبوعلي جلسة ودية مع عصام ثروت حارس المرمي ليشكره على مجهوده وأدائه الجيد خلال الفترة الماضية ليؤازره ويسانده كنوع من الدعم المعنوي لدي الحارس.

وطلب كامل أبوعلي من عصام ثروت المزيد من الجهد وأنه من أفضل حراس المرمي الذين يتوقع لهم مستقبل جيد خلال الفترة المقبلة.

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وكشف مصدر مسئول داخل النادي المصري عن طلب مجلس إدارة نادي زد من النادي المصري سداد مبلغ 2 مليون ونصف المليون جنيه قيمة باقي مستحقات المالية صفقات انتقال الثلاثي (عصام ثروت، مصطفي سلطان، علاء عطا) من الموسم الماضي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: لم يصل إلي النادي المصري خطاب رسمي يفيد بسداد مبلغ 2 مليون ونصف المليون جنيه لنادي زد باقي مستحقات انتقال عصام ثروت، مصطفي سلطان، علاء عطا.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على الملعب الفرعي للنادى بحي الضواحي، استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب ستاد الجيش ببرج العرب مباراة المصري مع غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل بالجولة الـ 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على أبناء المحلة، من أجل حصد الثلاث نقاط للوصول إلى المربع الذهبي.

وتأكد غياب أسامة الجزار لاعب خط وسط المصري عن مباراة المحلة المقبلة، المقرر إقامتها في السابع من يونيو المقبل، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري والاتحاد السكندري بالجولة الـ29 والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي صرف مستحقات الجهاز الفني بقيادة ميمي عبد الرازق وجهازه المعاون قبل مواجهة غزل المحلة.

والتقى المصري والاتحاد السكندري 71 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، وحقق المصري الفوز في 25 مباراة، وتلقى الهزيمة في 19 مباراة، وتعادل الفريقين 27 مباراة.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز المصري بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء بتاريخ 22 مارس 2006 بالدوري الممتاز.

وحسم التعادل بين المصري وغزل المحلة الفوز في أخر مباراة جمعت بينهما بهدف لكل من للفريقين يوم 20 يناير 2023 من مسابقات الدوري المصري الممتاز على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب.

المصري

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي المصري 7.58 مليون يورو بينما القيمة التسويقية لفريق غزل المحلة 5.58 مليون يورو.

ويعتبر الجزائري عبد الرحيم دغموم أغلى لاعب في قائمة النادي المصري، وتبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو.

أحمد الشيخ هو أغلى لاعب في قائمة غزل المحلة وتبلغ قيمته التسويقية 600 ألف يورو.

بعد اهتمام الزمالك بإلياس الجلاصي، أبوعلي يدرس تجديد تعاقده

يدرس كامل أبوعلي رئيس النادي المصري تجديد التعاقد مع نجم الفريق التونسي إلياس الجلاصي خلال الفترة المقبلة، حيث دخل اللاعب دائرة اهتمام الأندية المصرية وأبرزها نادي الزمالك.

كلف كامل أبوعلي لجنة الكرة ببدء تجهيز عقود اللاعبين الذين علي وشك انتهاء فترة تعاقدهم مع النادي المصري للتجديد خلال الفترة المقبلة.

وأكد وكيل إلياس الجلاصي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن اللاعب سعيد بتواجده مع المصري، وفي حالة تركيز شديد خلال هذه الفترة لإنهاء الموسم بشكل جيد.

وأضاف وكيل إلياس الجلاصي إن اللاعب تلقي عدة عروض من أندية مصرية أبرزها نادي الزمالك ولكن إلياس مرتبط بتعاقده مع المصري، ومصيره يقرره مجلس إدارة النادى.

إلياس الجلاصي