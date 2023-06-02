النادي المصري: لم نتلق خطابا من زد بتسديد قيمة مستحقات الصفقة الثلاثية

المصري، كشف مصدر مسئول داخل النادي المصري عن طلب مجلس إدارة نادي زد من النادي المصري سداد مبلغ 2 مليون ونصف المليون جنيه قيمة باقي مستحقات المالية صفقات انتقال الثلاثي (عصام ثروت، مصطفي سلطان، علاء عطا) من الموسم الماضي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: لم يصل إلي النادي المصري خطاب رسمي يفيد بسداد مبلغ 2 مليون ونصف المليون جنيه لنادي زد باقي مستحقات انتقال عصام ثروت، مصطفي سلطان، علاء عطا.

وأضاف المصدر إن كامل أبوعلي رئيس النادي المصري عقد جلسة ودية مع عصام ثروت حارس مرمي النادي المصري، ومنحه مبلغا ماليا كنوع من أنواع المكاَفاة الخاصة تحفيزا له.

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وتابع المصدر إن عصام ثروت حارس مرمي الفريق الأول يتبقي من قيمة عقده 650 ألف جنيه من الموسم الماضي، ووعده رئيس النادي بالحصول عليها خلال الفترة القادمة.

ويستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة بعد حصولهم علي راحة لمدة 24 ساعة استعدادا لمواجهة نظيره غزل المحلة بالجولة ال 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أدى فريق المصري مرانه الصباحي الاخير يوم الاربعاء الماضي على الملعب الفرعي للنادي بحي الضواحي استعدادا لمواجهة ابناء المحلة.

شارك الثنائي عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر نجمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري التدريبات الجماعية للفريق بمران بعد وصولهما أمس القاهرة من بلادهم بعد حصولهم على راحة لمدة 5 أيام للسفر للاطمئنان على أسرهم.

يدرس الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق إقامة مباراة ودية تجريبية للفريق الأول للكرة اليوم الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة نظيره غزل المحلة في الجولة الـ31 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتأكد غياب أسامة الجزار لاعب خط وسط المصري عن مباراة المحلة المقبلة، المقرر إقامتها في السابع من يونيو المقبل، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري والاتحاد السكندري بالجولة الـ29 والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي صرف مستحقات الجهاز الفني بقيادة ميمي عبد الرازق وجهازه المعاون لشهر مايو الجاري قبل مواجهة غزل المحلة.

تاريخ مواجهات المصري وغزل المحلة

والتقى المصري والاتحاد السكندري 71 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، وحقق المصري الفوز في 25 مباراة، وتلقى الهزيمة في 19 مباراة، وتعادل الفريقين 27 مباراة.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز المصري بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء بتاريخ 22 مارس 2006 بالدوري الممتاز.

وحسم التعادل بين المصري وغزل المحلة الفوز في أخر مباراة جمعت بينهما بهدف لكل من للفريقين يوم 20 يناير 2023 من مسابقات الدوري المصري الممتاز على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وتنطلق مباراة المصري ضد غزل المحلة في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ31 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

القيمة التسويقية للمصري وغزل المحلة

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي المصري 7.58 مليون يورو بينما القيمة التسويقية لفريق غزل المحلة 5.58 مليون يورو.

ويعتبر الجزائري عبد الرحيم دغموم أغلى لاعب في قائمة النادي المصري، وتبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو.

أحمد الشيخ هو أغلى لاعب في قائمة غزل المحلة وتبلغ قيمته التسويقية 600 ألف يورو.

محاضرة فنية من ميمي عبد الرازق للاعبي المصري

حرص ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق الكرة بالنادي المصري على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي، يوم الأربعاء الماضي، بالملعب الفرعي بحي الضواحي استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز.

وخاض اللاعبون تدريبات قوية خلال المران الصباحي في إطار البرنامج البدني المعد من قبل الجهاز الفني من أجل رفع معدل اللياقة البدنية والاستعداد لمواجهة غزل المحلة