الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يتفقد ورش تعليم الحرف اليدوية المجانية

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

حرص المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، علي تفقد ورش تعليم الحرف اليدوية المقامة علي هامش فعاليات معرض أهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد. 

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جولة بالمعرض 

حيث أجري المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، جولة رافقه خلالها إيهاب زهدي أمين صندوق الغرفة التجارية، وتابع خلالها انتظام ورش تعليم الحرف اليدوية ومشاركة البراعم ومدي تفاعلهم ومشاركتهم في التطبيق. 

جانب من الجولة،فيتو

رسالة شكر للمدربات 

وخلال الجولة، إلتقى رئيس الغرفة التجارية، بمجموعة من المتدربين " البراعم"، وشاركهم تفاعلهم واستمع لشرح بعضهم، موجها الشكر للمتدربات المتطوعات من العارضات بالمعرض. 

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وشهدت ورش تعليم الحرف اليدوية بمعرض أهلا رمضان بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، إقبالا ملحوظا من البراعم، خلال الأسبوع الجاري. 

جانب من الجولة،فيتو

إقامة أكبر دورة تدريبية 

وكان المهندس أحمد عثمان، قد أعلن عن إقامة أكبر دورة تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية، خلال الإجازة الصيفية لرواد ورائدات الأعمال من الجنسين، بإختلاف أعمارهم السنية، بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة برئاسة جيهان فؤاد.
 

وقال "عثمان"، إنه تقرر إقامة الدورة التدريبية المجانية التي تضم 10 حرف يدوية، خلال هذه الفترة، من منطلق الاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية والتشجيع علي الإبتكار والتعلم وفتح أبواب رزق للمتدربين، مشيرا إلي عقد محاضرات نظرية وعلمية في أماكن ثابتة من خلال جداول معلنة علي الصفحات الرسمية للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والمجلس الإقتصادي لسيدات الاعمال.
 

جانب من الجولة،فيتو

من جانبها أوضحت إيمي موسي نائب ثان مجلس سيدات الأعمال، أن أولي الورش انطلقت، السبت الماضي، حسب جدول تم الإعلان عنه من خلال الصفحات الرسمية. 

 

ضمت الورش، تعليم الخرز للكبار والصغار، " جلود" للكبار، فنون  الإكسسوار والكروشيه من سن ١٠ سنوات، ورشة تريكو وشغل نول تريكو، بالإضافة إلي تنظيم ورش "مديليات خرز وورش تعليم  خرز وباتشروك. 

 

واختتمت ورش الأسبوع الجاري، امس الخميس، بتنظيم ورشة  ديكوباج من ١٠ لـ ١٥ فئة عمرية  وكبار من  ٦ إلي  ٧ مساء، بالإضافة إلي السيراميك الفرعوني والجالوري كبار فقط من ٧ ونصف إلي ٩ مساء.
 

 

 

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