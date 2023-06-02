خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)
شهدت محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، خروج قطار «بورسعيد - الإسكندرية» عن مسار السكة الحديد بقرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية.
خروج قطار عن القضبان في الإسماعيلية
وكان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث خروج قطار عن مسار السكة الحديد بقرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب ولكن دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.
انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع حادث قطار الإسماعيلية
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.
كما تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لاسعاف المصابين في حال وجودهم، كما تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للتأمين.
وتم استدعاء فرق الطوارئ من هندسة السكك الحديدية بالإسماعيلية لمعالجة الأمر واستعدال القطار.
وقال التقرير المبدئي إن القطار رقم 570 خرجت منه عربتين عن المسار الطبيعى لهما وجار التعامل مع الأمر.
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