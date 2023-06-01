الناتو يستعد بخطة سرية لمواجهة عسكرية مع روسيا

للمرة الأولى منذ الحرب الباردة، كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن حلف الناتو يستعد لوضع خطة سرية في حالة حدوث اشتباك مباشر مع روسيا.



خطة سرية لمواجهة عسكرية بين الناتو وروسيا



ومن جانبه ذكر معهد "ريسبونسبيل ستاتكرافت"، أنه سيتم اقتراح خطة سرية للاصدام مع روسيا خلال قمة حلف الناتو القادمة في فيلنيوس.

وأوضح المعهد أنه سيتم اقتراح الموافقة على آلاف الصفحات من الخطط العسكرية السرية، والتي لأول مرة منذ الحرب الباردة ستصف بالتفصيل سيناريو الصدام المباشر مع روسيا.

وتابع المعهد: “إن الممثلين العسكريين الدائمون في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل ومسؤولين آخرون في الكتلة أعدوا هذه الوثائق خلف أبواب مغلقة دون أي دراسة أولية من قبل المشرعين والخبراء المستقلين”.

وأضاف المعهد في التقرير الصادر عنه: ”مع زيادة الناتو نفوذه على المسرح العالمي بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، فإن الافتقار إلى الشفافية التي تميز عمليات التخطيط العسكري طويل الأجل داخل الحلف يخلق مشكلة خطيرة للرقابة الديمقراطية".

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واستشهد بتصريحات رئيس اللجنة العسكرية للناتو، الأدميرال روب باور، الذي قال، في 10 مايو، إن دول الحلف يجب أن تكون مستعدة لصراع محتمل في أي وقت.



قمة المجتمع السياسي الأوروبي



وتستضيف مولدوفا قمة المجتمع السياسي الأوروبي في قلعة تبعد حوالي 20 كيلومترًا (12 ميلًا) عن الأراضي الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي يشارك فيها حوالى خمسين قائدًا أوروبيًا في مولدوفا، الدولة الصغيرة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

السجادة الحمراء



وزيلينسكي الذي لم يؤكّد حضوره في وقت سابق، هو أول رئيس تستقبله رئيسة مولدوفا مايا ساندو على السجادة الحمراء أمام قلعة ميمي حيث يعقد الاجتماع على مسافة 35 كيلومترًا من العاصمة كيشيناو، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.



وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى مولدوفا أن أوكرانيا مستعدة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكري "الناتو"، وأن كييف تنتظر أن يكون الحلف مستعد لقبول بلاده.

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي



كما أكد رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد وصوله إلى مولدوفا، المتاخمة لأوكرانيا، لحضور قمة تضم أكثر من 40 من القادة الأوروبيين.

وتهدف القمة إلى إظهار الدعم لكلا البلدين حيث تستعد كييف لشن هجوم مضاد ضد الحرب الروسية.

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