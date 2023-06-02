تراجع أسعار طن الدقيق استخراج 72%

أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، تراجع أسعار الدقيق.

وأضاف السلامونى في تصريحات لـ فيتو أن سعر طن الدقيق استخراج 72% يتراوح من 13000 جنيه إلى 13500 جنيه للطن، بعدما كان يتراوح سعر الطن من 13500 إلى 14000 جنيه بينما كان سجل مسبقا ما بين 15000 و15500 جنيه للطن .

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وجود رصيد من الدقيق لدى المطاحن، وأيضا أرصدة كبيرة من الأقماح لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية تكفي لفترات طويلة.

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توفير كافة السلع الغذائية

وأوضح أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي ساهمت في توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة.

وأشار إلى أنه رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وأدى إلى التأثير المباشر على السلع الغذائية.

انخفض المؤشر القياسي لأسعار السلع الغذائية العالمية في مايو وسط انخفاض كبير في أسعار معظم الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، حسبما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم.

مؤشر الفاو لأسعار الغذاء

وبلغ مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة، في المتوسط 124.3 نقطة في مايو، بانخفاض 2.6 في المائة عن أبريل وما يصل إلى 22.1 في المائة أقل من أعلى مستوى على الإطلاق تم الوصول إليه في مارس 2022.

أسعار الغذاء العالمية، فيتو

مؤشر الفاو لأسعار الحبوب

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 4.8 في المائة عن الشهر السابق، مدفوعًا بانخفاض 9.8 في المائة في أسعار الذرة العالمية بسبب التوقعات الإيجابية للإنتاج مع تباطؤ الطلب على الواردات.

كما انخفضت أسعار القمح العالمية بنسبة 3.5 في المائة، مما يعكس وفرة الإمدادات والتوسع الجديد لمبادرة حبوب البحر الأسود وعلى النقيض من ذلك، استمرت الأسعار الدولية للأرز في الارتفاع في مايو، مدعومة بالمشتريات الآسيوية وتضاؤل الإمدادات في بعض البلدان المصدرة، مثل فيتنام وباكستان.

مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 8.7 في المائة في مايو، بمتوسط 48.2 في المائة أقل من مستواه قبل عام. انخفضت الأسعار العالمية لزيت النخيل بشكل ملحوظ منذ أبريل، حيث تزامنت مشتريات الواردات العالمية الضعيفة التي طال أمدها مع ارتفاع الإنتاج في البلدان المنتجة الرئيسية.

وتراجعت أسعار زيت الصويا العالمية للشهر السادس على التوالي وسط وفرة محصول فول الصويا في البرازيل ومخزونات أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية واستمرت أسعار زيت بذور اللفت وزيت عباد الشمس في الانخفاض بسبب وفرة الإمدادات العالمية.

مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان بنسبة 3.2 في المائة عن أبريل، مدفوعًا بانخفاض حاد في أسعار الجبن العالمية، ويرجع ذلك أساسًا إلى وفرة توافر الصادرات وسط إنتاج الحليب المرتفع موسميًا في نصف الكرة الشمالي ومع ذلك، انتعشت الأسعار الدولية لمساحيق الحليب كما فعلت تلك الخاصة بالزبدة.

مؤشر الفاو لأسعار السكر

وسجل مؤشر الفاو لأسعار السكر زيادته الشهرية الرابعة على التوالي، بزيادة 5.5 في المائة عن أبريل، ووصل إلى مستوى أعلى بنحو 31 في المائة عن العام السابق وعكست القفزة تضييق التوافر العالمي، وتزايد المخاوف بشأن تأثير ظاهرة النينيو على محاصيل الموسم المقبل، وتأخيرات الشحن وسط منافسة قوية من فول الصويا والذرة في البرازيل وحالت التوقعات الإيجابية لمحاصيل قصب السكر 2023 في البرازيل دون حدوث زيادات شهرية أكبر في الأسعار، كما فعلت انخفاض أسعار النفط الخام الدولية.

أسعار الغذاء العالمية، فيتو

مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم

كما ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم في مايو، حيث ارتفع بنسبة 1.0 في المائة، مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب الآسيوي المرتفع المطرد على الواردات من لحوم الدواجن واستمرار ضيق المعروض من لحوم الأبقار في الولايات المتحدة الأمريكية.