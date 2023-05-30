هل رفع نسبة الرطوبة بالقمح لـ14% يؤثر على جودة رغيف الخبز؟ شعبة المطاحن تجيب

وافقت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، برفع نسبة محتوى الرطوبة بالقمح المستورد لتصل إلى 14% حسبما ذكرت الجريدة الرسمية أمس الإثنين.

محتوى الرطوبة بالقمح

أكد حسين بودى، رئيس شعبة المطاحن وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن قرار موافقة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، برفع نسبة محتوى الرطوبة بالقمح المستورد لتصل إلى 14% بالوزن كحد أقصى اعتبارا من 23 مايو الحالي 2023 ويأتى ذلك لمدة عام، يطبق على شحنات القمح التى تكون نسبة الرطوبة بها اقل من 14%.

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وأوضح بودى فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو أن الحد الأقصى للرطوبة بالقمح هى 14% ، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد مواصفة قياسية لنسبة رطوبة القمح، ولا يؤثر على الإطلاق على جودة رغيف الخبز المنتج.

وقال رئيس شعبة المطاحن وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائي CODEX نصت على ألَّا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلاءم وظروفها في حدود تلك النسب،لافتا إلى أن نسبة الرطوبة للأقماح فى مصر 12.5%.

وأضاف أنه يتم استيراد أقماح من مناشىء مختلفة وذلك بعد الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالى فهناك اختلاف فى درجات رطوبة القمح.

وفيما يتعلق بتأثير رفع نسبة رطوبة القمح على المطاحن اقتصاديا وفنيا، قال بودى إن فارق نسبة رطوبة القمح المستورد 14% يتحمله أصحاب المطاحن بغرامات مادية بقيمة 130 جنيها في الطن، لأنه كلما ارتفعت نسبة الرطوبة في القمح تعيق عملية الطحين واستخراج الدقيق من القمح، لافتا أنه لكى نتفادى المشاكل الفنية الرطوبة،فانه يتم خلط الاقماح بقمح منخفض الرطوبة.

وزير التموين: ارتفاع معدل توريد القمح إلى 2.7 مليون طن

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ارتفاع كميات القمح الموردة من المزارعين خلال موسم حصاد القمح المحلي 2023 إلى 2.7 مليون طن.

4 ملايين طن قمح

وأكد أن الوزارة تستهدف استلام ما يقرب من 4 ملايين طن قمح محلي خاصة بعد رفع أسعار التوريد إلى 1500 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، أما درجه نقاوة 23 بقيمة 1475 جنيها، ودرجة نقاوة 22.5 سعرة 1450 جنيها للأردب الواحد.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن هناك 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية تستقبل المحصول المحلي من المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتوفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان عمليات التوريد والتسهيل على المزارعين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.

حظر نقل القمح

وشدد وزير التموين على حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلي أخري إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلي أو استخدامه كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.

وأشار وزير التموين إلى أنه تم تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع، مع حظر استخدامهم للقمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

المخزون الاستراتيجي من القمح

وقال وزير التموين إن المخزون الاستراتيجي من القمح بلغ 5.9 شهر، مشيرا إلى أن الاستهلاك الشهري للقمح يصل إلى 800 ألف طن.

وأضاف: أما بالنسبة للمخزون الاستراتيجي للزيت فيصل إلى 5 شهور.

وأكد وزير التموين أن الوزارة تسعى إلى توفير اللحوم من كافة الجهات، والاتفاق مع جيبوتي على ضخ اللحوم، فضلًا عن استمرار تدفق اللحوم من الجانب السوداني.