أسعار السكر اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

تشهد أسعار السكر استقرارًا ملحوظًا داخل السوق المصري، ويعد السكر من السلع الإستراتيجية الهامة في أي بيت مصري، حيث إنه يعد إحدى السلع الأساسية، وسجل سعر السكر استقرارًا في السوق المحلي اليوم الجمعة 2-6-2023.

سعر السكر

سجل سعر كيلو السكر من 20 إلى 22 جنيهًا للمستهلك.

سعر السكر في السوق المصري

سجل سعر طن السكر الأبيض نحو 17800 جنيه.

سجل سعر طن الجلوكوز نحو 18500 جنيه.

سجل سعر طن النشا الغذائي نحو 19000 جنيه.

أسعار السكر، فيتو

إنتاج مصر من المحاصيل السكرية

Advertisements

وكشف تقرير الإنتاج الزراعي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي إنتاج مصر من المحاصيل السكرية سجلت 30 مليونا و6 آلاف طن عام 2022 مقابل 25 مليونا و62 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 17.3% كما بلغ نصيب الفرد 5.6 كيلو جرام.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج مصر من قصب السكر بلغ 15 مليونا و860 ألف طن عام 2022 مقابل 15 مليون و340 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 3.4% وحققت مصر اكتفاء ذاتيا بنسبة 100.1% خلال العام الماضي.

أسعار السكر، فيتو

زيادة أسعار السلع التموينية بداية من شهر مايو 2023

وأعلنت وزارة التموين فى وقت سابق عن زيادة أسعار السلع التموينية بداية من شهر مايو 2023. وتتضمن قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2023، 32 صنفًا من السلع المصروفة على بطاقات التموين، ومن بين السلع التي ارتفع سعرها هي سعر السكر وأيضًا سعر الزيت في التموين.

سعر السكر في التموين لشهر مايو 2023

ويبلغ سعر السكر في التموين: سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

نصيب الفرد من السكر التمويني

ويبلغ نصيب الفرد من السكر على بطاقات التموين، 2 كيلو سكر للفرد في البطاقات بحد أقصى 8 كيلو للبطاقة.

المخزون الإستراتيجي من السكر

ويصل إنتاج مصر من السكر يصل إلى 90% من الاستهلاك.