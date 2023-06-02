انخفاض أسعار الدواجن واستقرار البيض في الأسواق اليوم

سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 2- 6 -2023، تباينًا ملحوظًا، إذ انخفضت أسعار الدواجن الحمراء والبيضاء نحو جنيهين، فيما استقرت أسعار البيض، فضلًا عن ثبات أسعار الأعلاف في الأسواق.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كلًا من الأعلاف والدواجن والبيض في المزرعة وفي المحلات.

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الجمعة

وفيما يخص أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم الجمعة: سجلت الفراخ البيضاء سعر من 63 إلى 64 جنيهًا، بانخفاض جنيهين، والدواجن الحمراء من 70 جنيهًا إلى 72 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

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أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

وعن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة، فقد سجلت استقرارًا ملحوظًا دون تغير في السعر منذ 3 أيام، لتسجل 64 جنيهًا لسعر الأبيض، ومن 78 جنيهًا إلى 80 جنيهًا سعر الأحمر.

أسعار البيض في المزارع اليوم الجمعة

أما أسعار البيض في المزرعة، سجلت كرتونة البيض الأبيض من 93 إلى 93.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 93 إلى 93.75 جنيه، سعر كرتونة البيض بلدي بسعر من 116 إلى 117 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق

أما عن أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في المحلات ( أسعار التجزئة) اليوم الجمعة، إذ سجل متوسط سعر الدواجن البيضاء نحو 72.6 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 67 جنيهًا، مقابل 90 جنيهًا أعلى سعر لها، أما الدواجن البلدي سجلت متوسط سعر قدره 91.9 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 80 جنيهًا، مقابل 120 جنيهًا.

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية الكبرى اليوم الجمعة

وبلغ سعر صدور دجاج بالعظم وزن كيلو في السلاسل الغذائية الكبرى اليوم الجمعة نحو 150.15 جنيه، وفرخة كاملة وزن من 1300 إلى 1400 جرام نحو 197.65 جنيه، ودجاج بانيه وزن كيلو بسعر 264.95 جنيه، ودواجن مجمدة وزن من 1300 إلى 1400 جرام بسعر 240 جنيهًا.

وتراوحت أسعار دبوس دجاج من 126.25 إلى 149.95 جنيه للكيلو، وعبوة وزن 400 جرام سعر 109.95 جنيه، وكيلو فراخ مجمدة نحو 135 جنيهًا، دجاجة كاملة وزن من 950 إلى 1000 جرام سعر 155.3 جنيه، ودجاجة كاملة وزن كيلو بسعر 160.4 جنيه.

وعن أسعار منتجات الدواجن الأخرى في السلاسل الغذائية الكبرى اليوم الجمعة، سجلت دجاجة كاملة مجمدة وزن من 750 إلى 800 جرام بسعر 144 جنيهًا، و«أوراك» فراخ وزن 900 جرام بسعر 101.95 جنيه، ودواجن وزن من 1200 إلى 1300 جرام نحو 183 جنيهًا.

وبلغ سعر شيش دجاج وزن 900 جرام نحو 223.95 جنيه، دبابيس فراخ مخلية نحو 229.95 جنيه للكيلو، صدور فراخ مدخنة سعر 299.95 جنيه للكيلو، ونصف دجاجة وزن من 550 إلى 600 جرام بسعر 85 جنيهًا، ودجاجة كاملة متبلة وزن كيلو بسعر 135.95 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الجمعة

واستقرت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة، إذ بلغ متوسط سعر شيكارة نحو 695.2 جنيه، لتسجل شيكارة الذرة الصفراء بسعر يبدأ من 200 جنيه إلى 1100 جنيه، ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12000 جنيه، سجلت صويا 46% سعر 38000 جنيه، صويا 44% سعر 37000 جنيه.

أما أسعار الأعلاف الأخرى، تراوح علف البادي 23% من 21690 جنيها إلى 22 ألف جنيه، علف الناهي 19% بسعر 21440 جنيها إلى 22350 جنيها للطن، علف النامي من 21% بسعر 21575 جنيها إلى 22450 جنيها.