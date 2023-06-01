ارتفاع أسعار البيض وتراجع الدواجن اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 1- 6 -2023، تباينًا ملحوظًا، إذ انخفضت أسعار الدواجن الحمراء نحو جنيهن، فيما ارتفعت أسعار البيض 3 جنيهات، مع استقرار أسعار الأعلاف في الأسواق.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كلًا من الأعلاف والدواجن والبيض في المزرعة وفي المحلات.

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الخميس

وفيما يخص أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم الخميس: سجلت الفراخ البيضاء 65 جنيهًا والدواجن الحمراء من 72 جنيهًا إلى 73 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

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أسعار الدواجن والبيض، فيتو

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس

وعن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس، فقد سجلت استقرارًا ملحوظًا دون تغير في السعر منذ 3 أيام، لتسجل 64 جنيهًا لسعر الأبيض، ومن 78 جنيهًا إلى 80 جنيهًا سعر الأحمر.

أسعار البيض في المزارع اليوم الخميس

أما أسعار البيض في المزرعة، سجلت كرتونة البيض الأبيض من 93 إلى 93.75 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعر الأمس، كرتونة البيض الأحمر من 93 إلى 93.75 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، سعر كرتونة البيض بلدي بسعر من 116 إلى 117 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق

أما عن أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في المحلات ( أسعار التجزئة)، إذ سجل متوسط سعر الدواجن البيضاء نحو 72.6 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 67 جنيهًا، مقابل 90 جنيهًا أعلى سعر لها، أما الدواجن البلدي سجلت متوسط سعر قدره 91.9 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 80 جنيهًا، مقابل 120 جنيهًا.

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية الكبرى اليوم الخميس

وبلغ سعر صدور دجاج بالعظم وزن كيلو في السلاسل الغذائية الكبرى اليوم الخميس نحو 150.15 جنيه، وفرخة كاملة وزن من 1300 إلى 1400 جرام نحو 197.65 جنيه، ودجاج بانيه وزن كيلو بسعر 264.95 جنيه، ودواجن مجمدة وزن من 1300 إلى 1400 جرام بسعر 240 جنيهًا، ودبوس دجاج بسعر من 126.25 إلى 149.95 جنيه للكيلو، وعبوة وزن 400 جرام سعر 109.95 جنيه، وكيلو فراخ مجمدة نحو 135 جنيهًا، دجاجة كاملة وزن من 950 إلى 1000 جرام سعر 155.3 جنيه، ودجاجة كاملة وزن كيلو بسعر 160.4 جنيه.

وعن أسعار منتجات الدواجن الأخرى في السلاسل الغذائية الكبرى اليوم الخميس، سجلت دجاجة كاملة مجمدة وزن من 750 إلى 800 جرام بسعر 144 جنيهًا، و«أوراك» فراخ وزن 900 جرام بسعر 101.95 جنيه، ودواجن وزن من 1200 إلى 1300 جرام نحو 183 جنيهًا شيش دجاج وزن 900 جرام نحو 223.95 جنيه، دبابيس فراخ مخلية نحو 229.95 جنيه للكيلو، صدور فراخ مدخنة سعر 299.95 جنيه للكيلو، ونصف دجاجة وزن من 550 إلى 600 جرام بسعر 85 جنيهًا، ودجاجة كاملة متبلة وزن كيلو بسعر 135.95 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس

واستقرت أسعار الأعلاف اليوم الخميس، إذ بلغ متوسط سعر شيكارة نحو 695.2 جنيه، وتراوحت شيكارة الذرة الصفراء من سعر200 جنيه إلى 1100 جنيها، أما أسعار الأعلاف الأخرى، تراوح علف البادي 23% من 21690 جنيها إلى 22 ألف جنيه، علف الناهي 19% بسعر 21440 جنيها إلى 22350 جنيها للطن، علف النامي من 21% بسعر 21575 جنيها إلى 22450 جنيها.

وعن أسعار خامات الأعلاف التي سجلت استقرارًا اليوم الخميس، إذ بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12000 جنيه، سجلت صويا 46% سعر 38000 جنيه، صويا 44% سعر 37000 جنيه.