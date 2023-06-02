للأرامل والمطلقات وطلاب الجامعات، شروط الحصول على معاشات التضامن الاجتماعي، وطريقة التظلم في حالة الرفض

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر معاشات شهرية لأسرة المريض- أسرة المسجون – الأسرة المعيلة - المهجورة – الأرملة – أيتام الأبوين – المعاقون - طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها – الكوارث ـ مشروعات التخرج للطلبة نهائية، وهذا إيمانا من وزارة التضامن بدورها في مساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

شروط الحصول على معاش وزارة التضامن الاجتماعي

- أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة احتياج وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة.

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- ضعف الحالة الاجتماعية

- أن يكون المتقدم من الأيتام – المطلقات – المسنين – أسرة لشخص مسجون

- في حالة المرض أو تكاليف العلاج الباهظة أو عمليات طبية مكلفة

- تعرض الأسرة أو أحد أفرادها للكوارث والنكبات

- أن تكون الأسرة لديها طلاب في المراحل التعليمية.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش التضامن الاجتماعي

نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل.

أصل البحث الاجتماعي معتمد ومختوم.

شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الانتظام بالمدرسة.

خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية.

أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (قطاع عام أوخاص)

الأيتام

يجب تقديم شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب وزواج الأم

المطلقة

يجب تقديم قسيمة الطلاق

الأرملة

يجب تقديم شهادة وفاة الزوج

أسرة مهجورة العائل

يجب تقديم نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن ست ​شهور

أسـرة المسجون

يجب تقديم خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن وتاريخ وفاء المدة

المـريض أو العاجـز

يجب تقديم أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز أو أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى خاص في حالة عمليات زرع القواقع أو الكبد أو الكلى ومرفق به تقرير لجنة التأمين الصحي أو المجالس الطبية

الطالب الجامعي

يجب تقدي بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه / عليها وبيان النجاح عن الأعوام السابقة

محو الأمية

شهادة محو الأمية – الشهادة الجامعية

معاش تكافل وكرامة من اهم وأشهر معاشات وزارة التضامن ويعتبر كنوع من أنواع الأمان للمسنين الذين ليس لديهم عائد مادي من وظيفة وغيرها، والأسر الفقيرة التي ليس لديها دخل ثابت.

شروط معاش تكافل وكرامة

1- ألا يكون الزوج/الزوجة أو المسن العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاشا تأميني أو مساعدة ضمانيه.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة.

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة كومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

5ـ عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية:

ـ ملكية أرض زراعية ( نصف فدان فأكثر )

ـ إيجار أرض زراعية ( فدان فأكثر )

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر ( مسجلة أو غير مسجلة )

ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة ( ثلاثة أو أكثر )

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي ( باشتراك تأميني )

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي ( بدون اشتراك تأميني ) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد

ـ امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة ( مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع)

ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومي / جيش / شرطة عن ذاته

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي وذلك للأفراد من 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج للمتزوجين أو الطلاق للمطلق والمطلقة.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة.

- (شهادة كمبيوتر) للأفراد الأقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة

ويمكن من خلال الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن القبول بالبرنامج أو لمعرفة سبب الإيقاف أو الرفض، كما يمكن من خلال الرابط تقديم الشكوى والتظلم، حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الخطوات للاستعلام هنا

التظلم على معاش تكافل وكرامة

يدخل الشخص المتظلم على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

- يدخل الشخص الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقما.

- تظهر البيانات الخاصة بالشخص المستعلم عن اسمه ورقم الكارت ونوع الكارت وسبب قطع الدعم أو إيقافه

- تسجيل الشكوى الخاصة بالمستعلم ردا على سبب القطع أو الإيقاف.

- طباعة الشكوى التي قدمها المتظلم.

- تقوم الوزارة بالرد على الشكوى إلكترونيا، والمطالبة باستيفاء البيانات أو الأوراق.

الاستعلام عن القبول في معاش تكافل وكرامة

ويمكن من خلال الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن القبول بالبرنامج أو لمعرفة سبب الإيقاف أو الرفض، كما يمكن من خلال الرابط تقديم الشكوى والتظلم، حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الخطوات للاستعلام كالتالي:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الرابط

الدخول على برنامج «تكافل وكرامة» والضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».

- يظهر رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي بمجرد الضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».

- يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما في الجزء المخصص للاستعلام.

ظهور نتيجة الاستعلام للمواطن المستفيد، وتظهر له البيانات التالية:

- نوع البطاقة سواء كانت «تكافل» أو «كرامة».

- تظهر حالة البطاقة سواء كانت سارية أو جرى إيقافها، وفي حالة سريانها يظهر المبلغ المستحق.

- يظهر اسم المواطن والرقم القومي الخاص به.

- عند الاستعلام من خلال رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي، تظهر المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

