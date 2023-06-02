الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التضامن تواصل صرف معاشات يونيو من خلال ماكينات بنك ناصر

بنك ناصر، فيتو
بنك ناصر، فيتو

معاشات شهر يونيو.. تواصل وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في  ماكينات بنك ناصر اليوم الجمعة  ، صرف معاشات شهر يونيو مع تقديم كافة التسهيلات وتغذية ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك وذلك لإزالة العقبات أمام المستفيدين وفقا لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

 

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

ويتمكن أصحاب معاشات  شهر يونيو  من صرف معاشاتهم اليوم الجمعة، من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك وكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

Advertisements

 

زيادة معاشات شهر يونيو 2023

وفي السياق ذاته كانت نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 مكرر (ج)، الصادر في 10 مايو 2023، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 187 لسنة 2023، بشأن زيادة المعاشات المقررة بنسبة 15% بدءًا من أول إبريل الماضي.

وجاء في نص القرار الجمهوري، تزداد بنسبة (١٥٪) بدءًا من ١/٤/٢٠٢٣، المعاشات المستحقة قبل هـذا التـاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين: ١- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية: ( أ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعـاش المـستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى ٣١/٣/٢٠٢٣.

(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (١٥٪) أو مـا يكمـل مجمـوع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) مـن قـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشات المشار إليه، أيهما أكبـر وبمـا لا يقـل عـن ١٧٠ جنيهًا، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشـتراك  ٢٠٢٣/٣/٣١ فى الشهرى.

وتزداد بنسبة (١٥ ٪بدءًا من ١/٤/٢٠٢٣ المعاشات المستحقة قبل هـذا التـاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

٢- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

( أ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعـاش المـستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى ٣١/٣/٢٠٢٣.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طريقة صرف المعاش اعانات بنك ناصر معاشات بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي القرض الحسن بدون فوائد من بنك ناصر خدمة عملاء بنك ناصر

مواد متعلقة

اليوم.. صرف معاشات يونيو 2023 بالزيادة الجديدة من بنك ناصر

تفاصيل مستندات قرض السيارة من بنك ناصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 في الإمارات

بعد تحذير البيئة، الأرصاد تكشف ما يحدث في طقس اليوم الجمعة

سعر الذهب الآن فى مصر، استقرار المعدن الأصفر في الأسواق

أخبار مصر: تحذير من الأرصاد والبيئة بشأن طقس اليوم، رسالة إبراهيم حسن للخطيب، تغيير اسم تويتر، صور تكشف ماذا حدث بسد النهضة

حيوان انقرض منذ قرن، يظهر في أمريكا (فيديو)

فوائد اللبان الذكر، ينقص الوزن ويقضي على جميع مشاكل البشرة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023

سعر الأرز اليوم الجمعة 2-6-2023 في أسواق المنيا

Advertisements

منوعات

المزيد

خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا بعد انقطاع أكثر من 30 عاما

حيوان انقرض منذ قرن، يظهر في أمريكا (فيديو)

بين أمريكا وتركيا، مواقف وطرائف للدببة

بـ600 ألف دولار فقط.. طرح قميص ملطخ بعرق مايكل جوردان في مزاد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 2-6-2023 بالأسواق المحلية

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 2-6-2023

أسعار العدس اليوم الجمعة 2-6-2023 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

زفاف ولي عهد الأردن.. طقوس من تاريخ العرب في البيت الهاشمي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخوخ في المنام وعلاقته بتحقيق الأرباح والمكاسب المادية

الأوقاف تفتتح 8 مساجد جديدة في المحافظات

حكم صلاة الجمعة لموظفي الأمن والحراسة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية