أسعار الفاكهة في سوق الجملة، المانجو تسجل 9 جنيهات والتفاح بـ 8

شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوقًا للجملة في محيط القاهرة الكبرى اليوم الجمعة الموافق 2 يونيه 2023، استقرار سعر الفاكهة، مع زيادة المعروض منها وتناسب العرض والطلب.

وفي السطور التالية «فيتو» تستعرض أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة:

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتباينت أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الجمعة، وتراوح سعر مانجو زبدية من 20 إلى 25 جنيهًا، مانجو جولك بسعر من 20 إلى 30 جنيهًا، مانجو بلدي بسعر من 9 إلى 15 جنيهًا، مانجو صديقة بسعر من 20 إلى 30 جنيهًا.

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أسعار التفاح والعنب في سوق العبور للجملة

أسعار التفاح والعنب، تراوح سعر تفاح مصري من 8 إلى 15 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 30 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 10 إلى 15 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 10 إلى 15 جنيهًا.

سعر الموز في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم

وعن أسعار الموز في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، تراوح سعر موز مغربي من 7.5 إلى 11.5 جنيهًا، موز صعيدي بسعر من 5.5 إلى 7.5 جنيه، موز بيكو بسعر من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

أما سعر البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة، سجلت بطيخة حتى وزن 10 كيلو سعر من 32 إلى 40 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلوات سعر من 21 إلى 28 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 6 كيلو سعر من 12 إلى 18 جنيهًا.

أسعار البرقوق والمشمش في سوق العبور اليوم

وعن أسعار المشمش والبرقوق في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة، تراوح، مشمش عمار بسعر من 10 إلى 18 جنيهًا، مشمش فيومي من 9 إلى 15 جنيهًا، مشمش سويسي من 9 إلى 15 جنيهًا، مشمش صحراوي بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا.

أما البرقوق، تراوح سعر برقوق هوليو من 25 إلى 45 جنيهًا، برقوق سنتا روزا بسعر من 15 إلى 25 جنيهًا، برقوق سكري من 15 إلى 20 جنيهًا، برقوق ياباني بسعر من 10 إلى 20 جنيهًا، برقوق إنجليزي من 10 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة الأخرى في سوق الجملة

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، تراوح سعر كمثرى مستوردة من 30 إلى 70 جنيهًا في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة، خوخ بلدي عريشي من 7 إلى 17 جنيهًا، نكترين بلدي من 10 إلى 20 جنيهًا، الجوافة يتراوح من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، برتقال صيفي من 5 إلى 7 جنيهات.

وتراوح سعر باباظ من 5 إلى 9 جنيهات، كيلو كريز بسعر 50 جنيهًا، أفوكادو من 50 إلى 80 جنيهًا، جريب فروت بسعر من 7 إلى 15 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر كيوي نحو 26 جنيهًا، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، فراولة من 7 إلى 10 جنيهات، سعر الكانتلوب من 5 إلى 10 جنيهات، شمام من 6 إلى 9 جنيهات، أناناس بسعر 50 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، جنزبيل بسعر من 40 إلى 70 جنيهًا.

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