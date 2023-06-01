أسعار الفاكهة، المانجو البلدي تسجل 15 جنيهًا اليوم الخميس 1-6-2023 في سوق العبور

شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوقًا للجملة في محيط القاهرة الكبرى اليوم الخميس الموافق 1 يونيه 2023، طرح 4 أصناف من المانجو التي يعشق المصريون تناولها في فصل الصيف، على رأسها الزبدية والبلدي وصيدقة وجولك، فيما تباينت أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور لجملة الفواكه

وفي السطور التالية «فيتو» تستعرض أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة:

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

تباينت أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، إذ تراوح سعر مانجو زبدية من 20 إلى 25 جنيهًا، مانجو بلدي بسعر من 9 إلى 15 جنيهًا، مانجو صديقة بسعر من 20 إلى 30 جنيهًا، مانجو جولك بسعر من 20 إلى 30 جنيهًا.

Advertisements

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة الأخرى في سوق الجملة

تراوح سعر كمثرى مستوردة من 30 إلى 70 جنيهًا في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس، خوخ بلدي عريشي من 7 إلى 17 جنيهًا، نكترين بلدي من 10 إلى 20 جنيهًا، الجوافة يتراوح من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، برتقال صيفي من 5 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، باباظ من 5 إلى 9 جنيهات، كيلو كريز بسعر 50 جنيهًا، جريب فروت بسعر من 7 إلى 15 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، كيوي بسعر 26 جنيهًا.

وسجل بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، فراولة من 7 إلى 10 جنيهات، سعر الكانتلوب من 5 إلى 10 جنيهات، شمام من 6 إلى 9 جنيهات، مانجو صديقة من 20 إلى 30 جنيهًا، أناناس بسعر 50 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، أفوكادو من 50 إلى 80 جنيهًا، جنزبيل بسعر من 40 إلى 70 جنيهًا.

انخفاض أسعار التفاح في سوق العبور للجملة

أسعار التفاح والعنب، تراوح سعر تفاح مصري من 8 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه، تفاح أمريكي من 25 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات، عنب بناتي أحمر من 10 إلى 15 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 10 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم

وعن أسعار الموز في سوق العبور للجملة، تراوح سعر موز مغربي من 7.5 إلى 11.5 جنيهًا، موز بيكو بسعر من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي بسعر من 5.5 إلى 7.5 جنيه.

أسعار البطيخ في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس، وتراوح سعر بطيخ حتى وزن 10 كيلو بسعر من 32 إلى 40 جنيهًا، بطيخ وزن حتى 8 كيلوات بسعر من 21 إلى 28 جنيهًا، بطيخ وزن حتى 6 كيلو بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا.

أسعار البرقوق والمشمش في سوق العبور اليوم

وعن أسعار المشمش والبرقوق في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس، تراوح، مشمش عمار بسعر من 10 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعر الأمس، مشمش فيومي من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيهين، مشمش سويسي من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيهين مشمش صحراوي بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

أما البرقوق، تراوح سعر برقوق هوليو من 25 إلى 45 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، برقوق سكري من 15 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات، برقوق ياباني بسعر من 10 إلى 20 جنيهًا، برقوق إنجليزي من 10 إلى 20 جنيهًا، برقوق سنتا روزا بسعر من 15 إلى 25 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.