أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 2-6 -2023 في أسواق الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية اليوم الجمعة استقرارا في أسعار الفاكهة بالأسواق، وفقا للتعاملات اليومية بالأسواق، ليتراوح سعر الخوخ من 20 إلي 30 والتفاح البلدي من 25 إلى 30 جنيهًا.





استقرار أسعار الموز

واستقرت أسعار الموز بلدي الذي تراوح سعره من 7 جنيهات أقل سعر له في سوق الجملة إلى 9 جنيهات أعلى سعر له، موز بيكو من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي بسعر 5.5 إلى 7.5 جنيه، وتراوح سعر موز مغربي من 10 جنيهات إلى 15جنيها

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اسعار الفاكهة



وعن أسعار الفاكهة الأخرى، تراوح سعر مانجو مستورد سوداني من 40 إلى 70 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي أقل سعر له في سوق الجملة نحو 5 جنيهات مقابل 15 جنيهًا أعلى سعر له، وتراوح سعر جوافة من 6 إلى 12 جنيهًا، فراولة من 7 إلى 10 جنيهات.



وسعر الأفوكادو بسعر من 80 إلى 100 جنيه، نكتارين بلدي من 15 جنيها إلى 30 جنيهًا، برقوق مستورد بسعر 30-50 جنيهًا، باباظ بسعر من 9 إلى 15 جنيها، سعر دوم من 40 جنيها إلى 80 جنيها.



التفاح المستورد بـ 30 جنيهًا

وتراوح سعر عنب مستورد أسود من 30 إلى 40 جنيها، والتفاح المستورد ما بين 18 و30 جنيهًا، كمثرى مستوردة بسعر من 30 إلى 60 جنيهًا، وبلح سيوى من 30 إلى 40 جنيهًا، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، عنب مستورد أصفر بسعر من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر أناناس نحو 50 جنيهًا، بشملة بسعر من 10 إلى 20 جنيهًا.



سعر البطيخ

أما عن أسعار البطيخ في الدقهلية، فسجل سعر وزن من 3 إلى 6 كيلو بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا، بطيخة وزن من 8 إلى 10 كيلو نحو 32 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، بطيخ وزن من 6 إلى 8 كيلو بسعر من 21 إلى 28 جنيهًا.

واستقر سعر كريز مسجلًا 50-60 جنيهًا، كانتلوب ليتراوح سعره من 8 إلى 15 جنيهًا، الشمام بسعر من 9 إلى 12 جنيها، الكيوي بسعر 26 -35 جنيهًا.

