الخميس 01 يونيو 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات، ارتفاع أسعار 9 أنواع في سوق العبور

أسعار الخضراوات،
أسعار الخضراوات، فيتو

تباينت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الخميس 1 يونيو 2023، بارتفاع أسعار 9 أنواع من الخضروات، على رأسها الطماطم والباذنجان والبامية والفلفل، مقابل انخفاض الثوم والكوسة والفاصوليا والملوخية وورق العنب، واستقرار أسعار الأصناف الأخرى وعلى رأسها سعر البطاطس والجزر.

ولمعرفة باقي أسعار الخضروات وأقل وأعلى سعر للخضروات، تنشر «فيتو» الأسعار في السطور التالية:

 

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

وتراوحت أسعار الطماطم من 2.5 إلى 4 جنيهات في سوق العبور لجملة الخضار اليوم الخميس، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها أمس، فيما تراوحت البطاطس بسعر يبدأ  من 4 إلى 5.5 جنيه، بصل من 8 إلى 11 جنيهًا، كوسة من 6 إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن السعر السابق، جزر بدون عروش من 2.5 إلى 6.5 جنيه، الفاصوليا بسعر يبدأ من 11 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره أمس، باذنجان بلدي من سعر 6 إلى 8 جنيهات،  باذنجان رومي من 5 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه. 

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

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وتراوح سعر باذنجان أبيض من 7 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيهين، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، بارتفاع 150 قرشًا،  فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 10 إلى 20 جنيهًا، فلفل رومي حامي بلدي من 6 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه، فلفل رومي صوب من 6 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره أمس، فلفل حامي بلدي من 3 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

 

أسعار الخضراوات في سوق الجملة اليوم الخميس

وسجلت البامية في سوق الجملة اليوم سعر يبدأ من 18 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، الملوخية سعر من 4 إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، خيار صوب من 7 إلى 9 جنيهات،  بارتفاع جنيه عن سعره السابق، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، البطاطا سعر من 4 إلى 6 جنيهات، خيار بلدي من 5 إلى 7 جنيهات،  قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات،  سعر الثوم من 15 إلى 19 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره أمس، بنجر من 2 إلى 4 جنيهات، ورق عنب بناتي من 11 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر ورق عنب بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات، كرنب أحمر بسعر 6.5 جنيه، كرنب سلاطة بسعر 8 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بسعر 80 جنيهًا، بصل أخضر بسعر 6 جنيهات، كرات بسعر 7.5 جنيه، خس بسعر 6 جنيهات، قرنبيط بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.

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وسجلت كرتونة تحتوي على 6 كيلو قرع عسل بسعر من 18 إلى 24 جنيهًا، خس كابوتشي بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونيس بسعر من 60 إلى 80 جنيهًا، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه،  سعر ليمون بلدي من 5 إلى 15 جنيهًا، كيلو شبت بسعر من 60 إلى 80 جنيهًا.

وتراوح سعر ليمون أضاليا من 6 إلى 9 جنيهات، سلق بسعر 7.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا.

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