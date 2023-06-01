هل تؤثر العاصفة الترابية على أسعار الخضراوات والفاكهة؟ الغرفة التجارية تجيب

أسعار الخضراوات والفاكهة، قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية: لم يرد إلينا حتى الآن أي شكوى من منتج زراعي متعلقة بتأثيرات العاصفة الترابية التي ضربت البلاد اليوم.



تأثير العاصفة الترابية على المنتجات الزراعية

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: “من المتوقع أن يكون للتقلبات الجوية والعواصف الترابية تأثيرا على المنتجات الزراعية لذلك نتمنى من وزارة الزراعة وهيئة الأرصاد الجوية توعية المزارعين لاتباع الإجراءات اللازمة حفاظا علي المحاصيل الزراعية”.



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أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد أنه لا يوجد أي نقص في الخضروات والفاكهة بالأسواق وهناك استقرار نسبي في جميع اسعار السلع حتى الآن ولا يوجد أي تأثير للتقلبات الجوية على الأسعار.



التحكم في أسعار السلع

وأوضح أن أسعار السلع سواء الخضراوات أو الفاكهة يتوقف على سياسة العرض والطلب.





ننشر أسعار الخضروات بالأسواق بـ محافظة البحيرة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، وفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، وأسعار أسواق التجزئة تزيد قليلا على الأسعار المتداولة في الجملة.

وارتفع بعض أسعار الخضروات خلال الأيام الأخيرة الماضية وانخفض الآخر، حيث سجل سعر البطاطس 8 جنيهات للكيلو الواحد، كما جاء سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات للكيلو بدلا من 8 جنيهات والبصل 15 جنيها وارتفع الجزر إلى 10 بدلا من 7 جنيهات وانخفض سعر الطماطم إلى 5 بدلًا من 8 جنيهات، وجاء ذلك وفق رصد ومتابعة آخر أسعار الخضروات بأحد أسواق محافظة البحيرة.

ننشر أسعار الخضراوات بأسواق محافظة البحيرة الأسبوع الجاري، حيث شهدت الأسواق إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على شراء الخضروات.



وسجلت أسعار الخضراوات التالي:

الطماطم 5 جنيهات

البطاطس 8 جنيهات

البصل من 15 جنيها

الباذنجان الرومي 10 جنيهات

الباذنجان الطويل الأسود 10 جنيهات

الفلفل الرومي البلدي من 15 جنيها

الفلفل الرومي الألوان 45 جنيهًا

الفلفل الحامي البلدي 15 جنيها

الخيار البلدي 10 جنيهات

الكوسة 10 جنيهات

الجزر 10 جنيهات

الكرنب 15 جنيها

البامية 35 جنيها

الفاصوليا الخضراء 20 جنيها

الثوم 50 جنيها

كما ننشر أسعار الدواجن بالأسواق بـ المحافظة، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن والطيور ارتفاعا في بعض الأنواع وانخفاض في الآخر خلال الفترة الأخيرة.

ويسجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 68 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 77 إلي 80 جنيها للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 60 جنيهًا، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 110 جنيهات للكيلو الواحد.

كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 85 للكيلو الواحد والرومي الأسمر 120 جنيها والأبيض 100 للكيلو الواحد والبط السوداني 120 جنيها والبط الفرنساوي 85 جنيهًا والبط المولار 100 جنبه للكيلو الواحد والمسكوفي 105 جنيهات، بينما سجل الارانب 90 جنيها وكيلو البانيه بسعر 150 وأجنحة .الدواجن بسعر 45 جنيها والكبد والقوانص 75 وزوج الحمام بسعر 85 جنيها