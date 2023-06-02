الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

البحوث الإسلامية تعلن عن قافلة دعوية مشتركة مع الأوقاف لشمال وجنوب سيناء والأقصر

وعاظ الأزهر الشريف،
وعاظ الأزهر الشريف، فيتو

يوجِّه الأزهر الشريف قافلة دعوية مشتركة بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف لأداء خطبة اليوم الجمعة في عدد من المساجد في محافظات: شمال وجنوب سيناء والأقصر. 

 

مجمع البحوث الإسلامية

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد، إن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم وتوحيد الجهود الدعوية المبذولة، حيث تستهدف القافلة التواجد في ٣ محافظات مهمة لتنفيذ برنامج دعوي مكثف.

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وأضاف د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، إنه من المقرر أن تركز القافلة المشتركة على الحديث عن أهمية احترام الكبير والحاجة إلى تقديره، وبيان أثر ذلك في بناء المجتمع المصري والحفاظ على أخلاقه ومواجهة بعض السلوكيات الخاطئة التي يعاني منها المجتمع.

 

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 

وفي سياق متصل استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد بمكتبه أمس الخميس شيخ مبروك يونس نائب مفتي تايلاند ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بتايلاند، والسيد/ بوتابورن إيوتوكسان سفير مملكة تايلاند، وشيخ/ نئ ميت لؤمأ رئيس اتحاد المدارس الإسلامية بتايلاند، والوفد المرافق؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات المختلفة.


في بداية اللقاء رحَّب الأمين العام بالوفد، حيث قدّم لهم صورة إجمالية لعمل إدارات المجمع، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار الدور العالمي للأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، ومشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب رسالة عالمية عمل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها.

تناول اللقاء الحديث عن معادلات شهادات المدارس الإسلامية للالتحاق بجامعة الأزهر، والتأكيد على ضرورة توافر الشروط المطلوبة في تلك المدارس، إضافة إلى إمكانية زيادة عدد مبعوثي الأزهر الشريف في التخصصات المختلفة سواء التعليمية أم الدعوية، بالإضافة إلى تدريب الأئمة والدعاة من خلال أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.
 

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن حبهم وتقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، مؤكدين على حاجة دول العالم إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه الجميع.

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أمين البحوث الإسلامية: الأزهر أسهم بدور كبير في نشر التسامح والسلام بين الشعوب

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أمين البحوث الإسلامية يلتقي وفدًا من التعليم بالمالديف ويبحثان التعاون العلمي

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الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية وزارة الأوقاف خطبة الجمعة شيخ الأزهر الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

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