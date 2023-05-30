الثلاثاء 30 مايو 2023
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خارج الحدود

البرلمان الأوكراني يطالب زيلينسكي بحظر استيراد وتوزيع الكتب الروسية

البرلمان الأوكراني،
البرلمان الأوكراني، فيتو

طالب البرلمان الأوكراني الرئيس فلاديمير زيلينسكي بالموافقة على مشروع قانون بحظر استيراد وتوزيع الكتب الروسية.

وقدم النائب في البرلمان الأوكراني، تاراس شاميدا، عريضة تطالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتوقيع على قانون يحظر استيراد وتوزيع المطبوعات الروسية، وذلك بعد حصولها على 25450 صوتا في البرلمان.

وقال شاميدا: "في 19 يونيو من العام الماضي اعتمد البرلمان القانون 2309-XI بشأن التعديلات على بعض القوانين الأوكرانية بخصوص قيود على استيراد وتوزيع المطبوعات الخاصة، من الكتب والمجلات وخلافه، من روسيا وبيلاروسيا".

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الوثيقة لم يوقع عليها الرئيس الأوكراني

ولفت النائب الأوكراني، إلى أنه على الرغم من قرار البرلمان والتوقيع على العريضة بالإجماع، وتوصية الحكومة ومتطلبات الدستور، فإن الوثيقة لم يوقع عليها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد.

وأضاف أن المطبوعات الروسية لا تزال تباع في أوكرانيا، ما يقوض أمن المعلومات للدولة والأسس الاقتصادية لنشر الكتب الأوكرانية.

ويحظر القانون استيراد وتوزيع المطبوعات من روسيا وبيلاروسيا، وينص على نشر الكتب في أوكرانيا باللغة الأصلية أو ترجمتها إلى اللغة الأوكرانية أو لغات الاتحاد الأوروبي أو الشعوب الأصلية في البلاد، ويمنع إمكانية استيراد منشورات ذات محتوى معاد لأوكرانيا.

وحصلت العريضة التي تطالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بالتوقيع على قانون يحظر استيراد وتوزيع المطبوعات الروسية، على أكثر من 25450 صوتا.

ومع ذلك، كما يدعي شاميدا، على الرغم من قرار البرلمان بالإجماع، وتوصية الحكومة ومتطلبات الدستور، فإن الوثيقة لم يوقعها زيلينسكي بعد.

مطبوعات روسيا تباع بحرية في أوكرانيا

وأضاف صاحب العريضة، أن المطبوعات المذكورة أعلاه لا تزال تباع بحرية في أوكرانيا، "مما يقوض أمن المعلومات للدولة والأسس الاقتصادية لنشر الكتب الأوكرانية".

ويحظر هذا القانون، استيراد وتوزيع المطبوعات من روسيا وبيلاروس، وينص على نشر الكتب في أوكرانيا باللغة الأصلية أو ترجمتها إلى اللغة الأوكرانية أو لغات الاتحاد الأوروبي أو الشعوب الأصلية في البلاد، ويمنع إمكانية استيراد منشورات ذات محتوى معاد لأوكرانيا.

عقوبات على إيران

وبالأمس، أقر النواب الأوكرانيون مشروع عقوبات على إيران، التي تتهمها أوكرانيا بتزويد موسكو بالأسلحة، الأمر الذي يكرس القطيعة بين كييف وطهران.

وقال البرلمان الأوكراني على موقعه، إن "هذا القرار يوائم بين العقوبات الأوكرانية وما يقوم به مجمل العالم المتحضر على طريق العزل الكامل لإيران"، بحسب تعبيره.

ويفرض القرار عقوبات من قبل كييف على إيران لمدة 50 عامًا، بحسب ما أعلنه النائب ياروسلاف زيليزنياك.

وأشار النائب في قناته على "تليجرام" إلى أن 328 نائبًا صوتوا لصالح هذا القرار.

حظر العمليات التجارية مع إيران

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قدم في 28 مايو، إلى البرلمان الأوكراني مشروع قرار للموافقة على قرار المجلس القومي للأمن والدفاع، الذي بموجبه ستفرض كييف عقوبات على إيران لمدة 50 عامًا. كما ينص القرار على فرض حظر كامل على العمليات التجارية مع إيران.

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وتتضمن حزمة العقوبات حظرًا على التجارة العسكرية مع إيران ووقف عبور هذه البضائع عبر أوكرانيا و"تعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية لصالح المقيمين الإيرانيين".

ولا يزال يتعين على الرئيس فلاديمير زيلينسكي التوقيع على النص لإقراره، وهو إجراء شكلي لأن الأخير هو الذي قدم القرار إلى البرلمان بناء على اقتراح من مجلس الأمن والدفاع.

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