أول رد فعل من حسام حسن على دعوة النادي الأهلي

حسام حسن، قرر حسام حسن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تلبية دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي لحضور افتتاح فرع النادي بالتجمع الخامس المقرر افتتاحه يوم الخميس المقبل.

كشف مصدر مقرب من حسام حسن نجم النادي الأهلي والمدير الفني للنادي المصري، أنه يقيم هذه الفترة مع أسرته في دبي منذ أن رحل عن تدريب النادي المصري خلال الأسابيع الماضية في إجازة أسرية ومن المفترض أن يسافر له شقيقه إبراهيم حسن خلال الأيام المقبلة.

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ومن المتوقع تلبية حسام حسن دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي لحضور افتتاح النادي فرع التجمع.

حسام حسن وابراهيم حسن

الأهلي يدعو حسام وإبراهيم حسن لحضور افتتاح فرع النادى بالتجمع الخامس

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الدعوة إلى التوأمين حسام وإبراهيم حسن نجمي القلعة الحمراء السابقين، وذلك لحضور حفل افتتاح فرع النادي بالتجمع الخامس المقرر افتتاحه يوم الخميس المقبل.

رئيس الأهلي ومدير الأشغال العسكرية يتفقدان فرع التجمع قبل الافتتاح الرسمي

وقام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، بجولة تفقدية بفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس؛ للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بافتتاح الفرع والمحدد له الأول من يونيو المقبل.

وجاء ذلك في حضور الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، والمهندس سامح كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والعميد أحمد النحاس، مدير فرع التجمع.

وعقد رئيس النادي جلسة مع اللواء أ.ح وليد عارف؛ لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة باستلام الفرع قبل افتتاحه رسميًّا.

وحرص الخطيب على معاينة دورية العمل بالفرع والنواحي الخدمية، ومنافذ البيع المجهزة للافتتاح، واستعدادات الملاعب الرياضية لاستقبال أبناء الأعضاء، وكذلك المنطقة الترفيهية، ‏والمبنى الخاص بأكاديمية الكرة، والمبنى الإداري والاجتماعي، ومنطقة ألعاب الأطفال،‏ ومناطق جلوس الأعضاء، والملاعب الخاصة بهم.

واستمع الخطيب إلى رؤية أعضاء النادي الذين بدأوا بزيارة الفرع مبكرًا، وأبدوا إعجابهم الشديد بالمنشآت التي يضمها الفرع، وما يتضمنه من رؤية عصرية تضاهي الأندية العالمية.

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماع اليوم الترتيبات الخاصة بافتتاح فرع التجمع والمحدد له الخميس 1/6/2023، وذلك في ضوء التجهيزات التي تقوم بها إدارات النادي المعنية حتى يخرج حفل الافتتاح بالشكل الذي يليق بالأهلي وتاريخه، وما يضمه الفرع الجديد من منشآت عملاقة وبنية تحتية وخدمات متميزة يستحقها أعضاء النادي.



هذا ويشهد فرع التجمع إقبالًا كثيفًا على الاشتراك خلال الفترة الحالية، خاصة وأن هناك زيادة في قيمة العضوية تبدأ من أول يوليو القادم.

أنهت إدارة النادي الأهلي اتفاقها مع مطرب شهير لإحياء حفل افتتاح فرع التجمع الخامس الخميس القادم.

وعلمت فيتو أن الأهلي تواصل مع بهاء سلطان خلال الأيام القليلة الماضية وتم الاتفاق علي تواجده في حفل افتتاح الفرع الرابع.

وجاء اختيار بهاء سلطان لإحياء الحفل بعد حالة الجدل التي شهدتها الايام الماضية بشأن اختيار احمد سعد لإحياء الحفل وما تردد بشأن اعتذار الأهلي له بعد واقعة ملابسه في حفل الرياض الأخير حيث أكدت مصادر داخل الأهلي أن الاتفاق تم مع بهاء سلطان بالفعل ولا مجال للحديث عن أي أمور أخرى.