مؤمن زكريا في حفل افتتاح الفرع الجديد للنادي الأهلي (صور)

وصل مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق إلى المقر الجديد للنادي لحضور فعاليات حفل افتتاح الفرع الرابع للقلعة الحمراء، حيث انطلقت منذ قليل مراسم افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والعديد من الوزراء والمسئولين والقيادات المختلفة ورجال الإعلام.

وحرص مؤمن زكريا على التواجد في هذا اليوم الحافل للنادي الأهلي وسط حضور قامات من الوسط الرياضي المصري.

وما زالت الاحتفالات مستمرة داخل الفرع الرابع للنادي الأهلي بالتجمع الخامس، بإطلاق الألعاب النارية، وإقامة عددٍ من الفقرات الفنية، بعد قص شريط الافتتاح من قبل محمود الخطيب رئيس النادي وأشرف صبحي وزير الرياضة.

ويعتبر هذا الفرع هو الرابع بعد (الجزيرة الرئيسي، ومدينة نصر، والشيخ زايد)، وبدأ توافد السادة الحضور من الساعة السادسة مساء، وكان في استقبالهم الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

محمود الخطيب يكرم العاملين في بناء الفرع

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم عدد من العمال الذين شاركوا في بناء الفرع الجديد للنادي بالقاهرة الجديدة.

وأهدى الخطيب العمال المشاركين في بناء فرع القاهرة الجديدة درع النادي، وتوجه لهم بالشكر على مجهودهم الكبير.

وأحيا المطرب أحمد جمال حفل افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس الذي أقيم مساء اليوم الخميس.





تصريحات طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

من جانبه أعرب طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته بإفتتاح فرع جديد للنادي الأهلي بالتجمع الخامس مؤكدا علي أن هذا الحدث وسام علي صدر مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وواصل قنديل بأن المجلس يسعي دائما للإقدام علي مثل هذه الخطوات الناجحه لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان، ومن ثم رفع اسم وشأن النادي في جميع المحافل

أبرز الحضور في حفل إفتتاح فرع التجمع الخامس

ووصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق وسيف الوزيري رئيس شركة استادات لحضور حفل افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي بالتجمع الخامس كما وصل قبل قليل العديد من نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية مثل طاهر أبو زيد وإبراهيم حسن وفرج عامر وحسن مصطفى ومحمد عامر ورمضان السيد، وآخرون من رموز الرياضة المصرية والإعلام الرياضي.

وتتوالى الضيوف لحضور حفل افتتاح النادي الأهلي فرع التجمع الخامس، الذي بدأت فعاليته في السادسة مساءً.

فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس



ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏

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ويضم الفرع الجديد من منشآت عملاقة وبنية تحتية وخدمات متميزة يستحقها أعضاء النادي.

هذا ويشهد فرع التجمع إقبالًا كثيفًا على الاشتراك خلال الفترة الحالية خاصة أن هناك زيادة في قيمة العضوية تبدأ من أول يوليو القادم.



