حمادة هلال يحتفل بتصدر أغنيته متحملاني تريند يوتيوب (فيديو)
احتفل الفنان حمادة هلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتصدر أغنيته الجديدة "متحملاني" تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
حمادة هلال
ونشر حمادة هلال بوستر الأغنية على يوتيوب وعلق عليه قائلًا: "الحمد لله أغنية #متحملاني تريند يوتيوب".
أغنية متحملاني
وأغنية متحملاني رومانسية لـ حمادة هلال من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وفوتوغرافيا شريف قمر، وإشراف عام مصطفى مرتضى.
كلمات أغنية متحملاني
وتقول كلمات أغنية "متحملاني": "ربنا بيراضي ورضاني لما بقيتي ليَّ وعلشاني.. أنا ما تمنتش أكتر منك بتبيعي الدنيا وشرياني.. الحظ أما ضحك لي هداني وإنتي هدية.. وتعويض ليا عن فرحة زمان كانت شيبلي متحملاني".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.