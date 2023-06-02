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ثقافة وفنون

حمادة هلال يحتفل بتصدر أغنيته متحملاني تريند يوتيوب (فيديو)

بوستر أغنية متحملاني
بوستر أغنية متحملاني لـ حمادة هلال، فيتو

احتفل الفنان حمادة هلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتصدر أغنيته الجديدة "متحملاني" تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات "يوتيوب". 

 

حمادة هلال 

ونشر حمادة هلال بوستر الأغنية على يوتيوب وعلق عليه قائلًا: "الحمد لله أغنية #متحملاني تريند يوتيوب". 

أغنية متحملاني 

وأغنية متحملاني رومانسية لـ حمادة هلال من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وفوتوغرافيا شريف قمر، وإشراف عام مصطفى مرتضى.

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كلمات أغنية متحملاني 

وتقول كلمات أغنية "متحملاني": "ربنا بيراضي ورضاني لما بقيتي ليَّ وعلشاني.. أنا ما تمنتش أكتر منك بتبيعي الدنيا وشرياني.. الحظ أما ضحك لي هداني وإنتي هدية.. وتعويض ليا عن فرحة زمان كانت شيبلي متحملاني".

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حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة "متحملاني" (فيديو)

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