كلمات أحدث أغنيات حمادة هلال ( فيديو)

حققت أحدث أغنيات الفنان حمادة هلال والتي تحمل اسم (متحملاني) أكثر من 23 ألف مشاهدة في أول 6 ساعات من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية متحملاني لـ حمادة هلال

وتأتي كلمات وألحان أغنية متحملاني لمصطفى شكري، والتوزيع لأحمد أمين، وتقول كلماتها:

ربنا بيراضي ورضاني

لما بقيتي ليا وعلشاني

أنا متمنتش أكتر منك

بتبيعي الدنيا وشارياني

الحظ اما ضحكلي هداني

وأنتي هدية وتعويض ليا

عن فرحة زمان كانت سيباني

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني

لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني

واخده بايديا في كل ضيقة ومعدياني

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متحملاني أنتي اللي متشالك لك في قلبي ده حب غالي

مقدمالي أكتر من اللي بيتعمل وريحتي بالي

يا أغلي من كل اللي كنت بشوفه غالي

العين بتشوفك ملياها

أسراري معاكي وعارفاها

أنا آمنك على نفسي الطالع

تكمل سكتي لو بدءاها

الدعوة اللي أنا عشت شايلها

كان فرحة نصيبي مأجلها

من غيرك أعيش كده وياها

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني

لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني

واخده بـ ايديا في كل ضيقة ومعدياني

متحملاني أنتي اللي متشالك لك في قلبي ده حب غالي

مقدمالي أكتر من اللي بيتعمل وريحتي بالي

يا أغلي من كل اللي كنت بشوفه غالي

حمادة هلال

وكان حمادة هلال قد حقق نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان المنصرم الذي شهد عرض الجزء الثالث من مسلسله المدَّاح.. وشارك بالعمل إلى جانب حمادة هلال، هبة مجدي، رانيا فريد شوقي، يسرا اللوزي، لوسي، خالد سرحان وعصام السقا.