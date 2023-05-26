الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

كلمات أحدث أغنيات حمادة هلال ( فيديو)

حمادة هلال، فيتو
حمادة هلال، فيتو

حققت أحدث أغنيات الفنان حمادة هلال والتي تحمل اسم (متحملاني) أكثر من 23 ألف مشاهدة في أول 6 ساعات من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

أغنية متحملاني لـ حمادة هلال

وتأتي كلمات وألحان أغنية  متحملاني لمصطفى شكري، والتوزيع لأحمد أمين، وتقول كلماتها:

ربنا بيراضي ورضاني
لما بقيتي ليا وعلشاني
أنا متمنتش أكتر منك
بتبيعي الدنيا وشارياني
الحظ اما ضحكلي هداني
وأنتي هدية وتعويض ليا
عن فرحة زمان كانت سيباني

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني
لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني
واخده بايديا في كل ضيقة ومعدياني

-إعلانات-

متحملاني أنتي اللي متشالك لك في قلبي ده حب غالي
مقدمالي أكتر من اللي بيتعمل وريحتي بالي
يا أغلي من كل اللي كنت بشوفه غالي

العين بتشوفك ملياها
أسراري معاكي وعارفاها
أنا آمنك على نفسي الطالع
تكمل سكتي لو بدءاها
الدعوة اللي أنا عشت شايلها
كان فرحة نصيبي مأجلها
من غيرك أعيش كده وياها

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني
لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني
واخده بـ ايديا في كل ضيقة ومعدياني

متحملاني أنتي اللي متشالك لك في قلبي ده حب غالي
مقدمالي أكتر من اللي بيتعمل وريحتي بالي
يا أغلي من كل اللي كنت بشوفه غالي

حمادة هلال

وكان حمادة هلال قد حقق نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان المنصرم الذي شهد عرض الجزء الثالث من مسلسله المدَّاح.. وشارك بالعمل إلى جانب حمادة هلال، هبة مجدي، رانيا فريد شوقي، يسرا اللوزي، لوسي، خالد سرحان وعصام السقا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أغنية متحملاني أغنيات حمادة هلال الفنان حمادة هلال حمادة هلال

مواد متعلقة

حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة "متحملاني" (فيديو)

حمادة هلال يكشف "كواليس جديدة" عن تصوير مسلسل المداح أسطورة العشق

الأكثر قراءة

أخبار مصر: رد رسمي على الزمالك بشأن كهربا، تطور خطير في صحة الفنان أحمد إبراهيم، رسالة مبكية من صلاح بعد ضياع حلم أبطال أوروبا

9 أهلاوية خارج حسابات كولر أمام طلائع الجيش

حلق وقميص شفاف، أحمد سعد يقلب تويتر بعد إطلالته المثيرة في حفل جدة

على مسؤولية إسلام صادق: رحيل كهربا عن الأهلي وخبر صادم لـ علي معلول

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

انتهاء تصحيح مادتي اللغة العربية والرياضيات للشهادة الإعدادية في الدقهلية

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا ترصده لأول مرة، إعصار حلزوني في القطب الشمالي

بدء غرق مدينة نيويورك الأمريكية بسبب وزنها

إيلون ماسك يحصل على موافقة رسمية لبدء تجارب غرس شرائح في دماغ البشر

مقتل رجل بطريقة غريبة إثر هطول أمطار غزيرة في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

استجابة لدعوة الأوقاف.. صيغة الصلاة على النبي بعد الجمعة بمساجد مصر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية