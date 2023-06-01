تبدلت الوجوه وبقيت الطقوس، زفاف الملك عبد الله والملكة رانيا قبل 3 عقود (فيديو وصور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وعدد من الدول العربية مجموعة من الصور والفيديوهات التي أظهرت مراسم حفل زفاف الملك عبد الله والملكة رانيا الذي عقد منذ ٣ عقود.

وأشار العديد من رواد تلك المواقع إلى أن المراسم التي أقيمت منذ ٣ عقود لم تختلف عن مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين علي، قائلين: "تبدلت الوجوه وبقيت الطقوس".

حفل زفاف ولي العهد الأردني

وعُقد قران ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على السعودية رجوة بنت خالد آل سيف، الخميس، في قصر زهران.

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وأشرف على عقد قران ولي العهد الأردني، إمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة، الذي أشرف سابقا على عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني في مارس الماضي.

وتم عقد قران ولى العهد الأردني، بحضور 140 شخصا، بمن فيهم أفراد من العائلة الهاشمية وأفراد من العائلات المالكة في الدول الصديقة والشقيقة للأردن، ورؤساء وزعماء دول وأفراد عائلة رجوة آل سيف.

الأميرة رجوة الحسين

ومنحت رجوة الحسين، قرينة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، لقب الأميرة بموجب الإرادة الملكية الأردنية.

ونشر الديوان الملكي الأردني على موقعه: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله".

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أبرز حضور حفل زفاف ولي العهد الأردني

ووصل قادة ومسئولو العديد من الدول إلى عمّان، لحضور حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني والآنسة رجوة خالد السيف.