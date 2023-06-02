الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

طارق قنديل: هناك إقبال كبير على عضوية الأهلي فرع التجمع

فرع الأهلي بالقاهرة
فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة, فيتو

الأهلي، أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن هناك إقبالا كبيرا على عضوية الفرع الجديد بالتجمع الخامس، مشيرًا إلى أن لجنة العضويات قامت بعمل كبير خلال الفترة الماضية، كما سبق وتواجد في الإمارات على هامش مونديال الأندية 2021 لتسويق عضوية النادي.

 

وقال قنديل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "هناك إقبال كبير في عضويات النادي الأهلي، وقريبًا سنقوم بزيادة أسعار العضوية، وفرع التجمع الخامس يضم منشآت على أعلى مستوى، من ملاعب ومطاعم ومنشآت رياضية، وكل الفروع لدينا تتساوى في أسلوب التعامل، كما نقوم بتطوير فرع الشيخ زايد وهناك تطور ملحوظ هناك بشكل رائع".

 

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وأضاف: "بداية إنشاء فرع التجمع كان في الدورة السابقة لمجلس الإدارة، وسعيد بإكمالنا لعملية إنشائه في الفترة الحالية، وهو صرح كبير وضخم، ولازال لدينا طموحات كبيرة، لأن الأهلي دائمًا سباق في كل شيء، وهناك تطور في الفكر لمواكبة العصر الحديث".

 

وواصل: "في ظل الأزمة المالية التي تسيطر على العالم، لكن النادي الأهلي استطاع تجاوز كل ذلك وافتتح فرع التجمع الخامس، واليوم شهد تواجد إعلامي كبير من مصر وخارجها، لأن الأهلي جزء كبير من تاريخ مصر".

 

وأتم: "نثق في لاعبي الأهلي، قبل نهائي إفريقيا، ومجلس الإدارة يوفر لهم كل الدعم، ونتمنى إضافة بطولة جديدة لخزائن النادي".

 

وانطلقت مراسم افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والعديد من الوزراء والمسئولين والقيادات المختلفة ورجال الإعلام.

 

ويعتبر هذا الفرع هو الرابع بعد (الجزيرة الرئيسي، ومدينة نصر، والشيخ زايد)، وبدأ توافد السادة الحضور من الساعة السادسة مساء الخميس، وكان في استقبالهم الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

 محمود الخطيب يكرم العاملين في بناء الفرع 

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم عدد من العمال الذين شاركوا في بناء الفرع الجديد للنادي بالقاهرة الجديدة.

 

وأهدى الخطيب العمال المشاركين في بناء فرع القاهرة الجديدة درع النادي، وتوجه لهم بالشكر على مجهودهم الكبير.

 

وأحيا المطرب أحمد جمال حفل افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس الذي أقيم مساء الخميس. 

 

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