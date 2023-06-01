الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

سعد شلبي يكشف مكاسب الأهلي من افتتاح فرع التجمع الخامس

الأهلي, فيتو
الأهلي, فيتو

الأهلي، أعرب الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بافتتاح فرع التجمع الخامس، والذي شهد صورة حضارية كبيرة بما يليق بمكانة الدولة المصرية والضيوف الذين حضروا لاحتفالية الافتتاح، مشيرا إلى أن هناك بعض الضيوف من دولة الإمارات حاضرين للحفل، وكانوا مبهورين بما شاهدوه.

 

وقال شلبي عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "النادي الأهلي قام بتوجيه الدعوة لعدد كبير من الوزراء والمسئولين والإعلاميين، وأشكر جميع العاملين داخل النادي وكذلك مسئولي  القوات المسلحة الذين شرفونا بعمل مبدع، وهو انجاز يليق بأعضاء وجماهير النادي في كل مكان".

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وأضاف: "قمنا بتوجيه الدعوة لرموز الأهلي في مختلف الألعاب الرياضية، وهو ما يدل على مدى التلاحم والترابط بين أبناء النادي، والاحتفالية كانت رائعة وتؤكد شعار المجلس الحالي (تاريخ، مبادئ، تطوير)".

 

وواصل شلبي: "الجميع في مصر سعداء بما يفعله النادي الأهلي من افتتاح فرع جديد، وهو يمثل بالنسبة لمفهوم التسويق (إيراد نفسي) وينعكس إيجابيًا على الجانب المالي، والجميع مبهور بما تحقق من إنجاز كبير يحسب للنادي، وتلقينا إشادة كبيرة من الأخوة الإماراتيين، وعلى رأسهم يعقوب السعدي".

 

مكاسب الأهلي 

وزاد: "المردود الاقتصادي سيكون كبير بكل تأكيد لصالح النادي الأهلي، قمنا باستثمار مليار و600 مليون جنيه تقريبًا، ونتوقع الحصول على أرباح تصل إلى 4.8 مليار جنيه، كما أن المقرر الجديد سيوفر 450 فرصة عمل، وفرص عمل اخرى داخل قطاع النشاط الرياضي في ظل تواجد أكاديمية كرة قدم، وملاعب للسلة والطائرة واليد، وأيضا توفير فرص أخرى لحصد البطولات، والميداليات الأولمبية التي تعتبر حلم لكل المصريين".

 

وتابع: "سيكون هناك مكاسب أخرى من فرع التجمع الخامس، ومصدر آخر لجلب الرعاة، وقمنا بإيقاف تذاكر دخول مقرات الأهلي في أيام المباريات، الذي يكون مزدحمًا للغاية، وكنا نبيع 10 ألاف تذكرة في بعض الأحيان ووصلت سعر التذكرة لـ145 جنيه، ورغم ذلك نحن مستمرون في إيجاد مصادر للدخل كثيرة خلال الفترة المقبلة.. والمقرات الجديدة للنادي الأهلي، تعتبر من محاور التنمية داخل الدولة المصرية".

 

وأتم: "أشكر وزارة الداخلية الموقرة على الموافقة على حضور 50 ألف مشجع لمواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي، ونفذت جميع التذاكر، وبالأمس وصل الوداد المغربي لمصر، وسنقوم بعمل حملة توعية خلال الساعات المقبلة لجمهورنا الذي نثق فيهم كثيرًا من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين وتقديم صورة مشرفة لكرة القدم، والالتزام بكل التعليمات الأمنية".

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الأهلي سعد شلبي النادي الأهلي فرع التجمع الخامس القوات المسلحة

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