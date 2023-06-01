دعوة أمريكية سعودية إلى استئناف المفاوضات بين أطراف النزاع السوداني

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الرياض وواشنطن أعربتا عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار، وإعلان جدة من طرفي النزاع بالسودان.



أمريكا والسعودية تطالبان باستئناف المفاوضات السودانية



وقالت الخارجية السعودية في بيانها:" إن انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان تسببت في أضرار بالغة للمدنيين، وأعاقت وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة".



وطالبت السعودية وأمريكا طرفي النزاع في السودان بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وبشكل جدي، وأكد البلدان استعدادهما لاستئناف المناقشات المعلقة في جدة، لإيجاد حل تفاوضي للنزاع السوداني.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركات تابعة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع وذلك بعد فشل مفاوضات جدة الأخيرة.



وأفاد موقع العربية بأن العقوبات الأمريكية شملت شركات تتبع للجيش والدعم السريع، وحذرت واشنطن من التعامل مع المؤسسات بالسودان لأن طرفي الصراع يسيطرون عليها.



وفي السياق ذاته أكدت واشنطن أنها لا تربط العقوبات المفروضة على السودان بتعثر المحادثات بين الجيش والدعم السريع.



وأكدت أمريكا في البيان الصادر عنها في وقت سابق من اليوم، على أنها تعمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان.



وذكرت واشنطن أن طرفي النزاع في السودان يخترقون الهدن ويعتدوا على المستشفيات.

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وتجددت الاشتباكات، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بحي الفتيحاب في أم درمان، وذلك على الرغم من تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.

تجدد الاشتباكات في السودان

وقال أتوني بلينكن في وقت سابق من اليوم الخميس،:" إن واشنطن تفكر في إجراءات ضد قادة الجيش السوداني والدعم السريع".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي:" سنحدد خطوتنا المقبلة في السودان وفقا لمواقف طرفي الصراع"، مضيفا:" طرفا الصراع انتهكا الهدنة المعلنة".

وبالأمس الأربعاء أعلن الجيش السوداني أمس الأربعاء تعليق مشاركته في مفاوضات جدة لعدم التزام الدعم السريع بالهدنة.

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