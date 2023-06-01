الحالة المرورية اليوم، كثافات في شارع السودان وميدان النهضة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الخميس 1 يونيو 2023.

في الجيزة، يشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وجود كثافات مرورية أيضًا بشارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وحتى مناطق بولاق وإمبابة، مع وجود بعض الكثافات المرورية بمحور صفط تبدأ في التزايد في الاتجاه لجامعة القاهرة، إضافة إلى وجود كثافات مرورية كبيرة بشارع فيصل تبدأ من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.

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فيما يشهد الكورنيش كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، وأما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فإنه يشهد سيولة مرورية.

وفي كوبري أكتوبر للمتجه إلى العباسية، هناك كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة.

أما المتجه إلى العباسية فإن هناك كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الآخر لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، نفس الأمر بالنسبة للمتجه من إلى ميدان التحرير ومدينة نصر ومحور النصر وصولًا إلى المنصة.

وتابعت: “ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد وشارع الطيران وميدان رابعة وصولًا للدائري، وفي شارع صلاح سالم، فإن هناك كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي”.

ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات، وتنتظم الحركة في نفق الأزهر وسط سيولة مرورية في الاتجاهين.

سيارات الإغاثة على الطرق

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.