الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

تجدد الاشتباكات في السودان وأمريكا تحذر أطراف النزاع

اشتباكات السودان،
اشتباكات السودان، فيتو

تجددت الاشتباكات، اليوم الخميس،  بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بحي الفتيحاب في أم درمان، وذلك على الرغم من تمديد اتفاق وقف إطلاق النار 

تجدد الاشتباكات في السودان 

ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس،:" إن واشنطن تفكر في إجراءات ضد قادة الجيش السوداني والدعم السريع".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي:" سنحدد خطوتنا المقبلة في السودان وفقا لمواقف طرفي الصراع"، مضيفا:" طرفا الصراع انتهكا الهدنة المعلنة".

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وأمس الأربعاء فجر الجيش السوداني مفاجأة مدوية من شأنها أن تهدم كل جهود الوساطة السعودية الأمريكية وتذهب بالسودان إلى مصير مجهول بعد استمرار الاشتباكات الدامية بين القوات السودانية ومليشيا الدعم السريع التي اندلعت يوم 15 أبريل الماضي وخلفت عشرات القتلى والمصابين ونزوح الآلاف في الداخل والخارج.

تعليق مشاركة الجيش السوداني في مفاوضات جدة

وأعلن الجيش السوداني أمس الأربعاء تعليق مشاركته في مفاوضات جدة لعدم التزام الدعم السريع بالهدنة.

وقال الجيش السوداني عبر بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر"  إن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود  التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة.

غرق السودان في حالة من الفوضى

وأعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، أمس الأربعاء، تعليق مشاركة الجيش في المحادثات مع  الدعم السريع في مدينة جدة السعودية.

ويشكل هذا التطور ضربة لجهود الوساطة بين الجانبين اللذين أدى صراعهما إلى غرق السودان في حالة من الفوضى.

سبب انسحاب الجيش السوداني من مفاوضات جدة

وقال المتحدث إن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على انتهاكات  مليشيا الدعم السريع المتكررة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، بما في ذلك استمرار احتلالها للمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية في العاصمة الخرطوم.

وأضاف عبد الله أن الجيش يرغب في التأكد من التنفيذ الكامل لشروط الهدنة قبل مناقشة المزيد من الخطوات، دون الخوض في تفاصيل.وتم حتى الآن الإعلان عن سبع اتفاقيات لوقف إطلاق النار، تم انتهاكها جميعا.

رد الدعم السريع على تعليق مشاركة الجيش السوداني في مفاوضات جدة

وردا على بيان الجيش السوداني، أعلنت قوات الدعم السريع "دعمها لمبادرة السعودية والولايات المتحدة دون قيد أو شرط".

وقال مسؤولان عسكريان آخران إن الجيش أرسل رسالة إلى الوسطاء السعوديين والأمريكيين يشرح فيها بالتفصيل ما وصفاه بانتهاكات قوات الدعم السريع، مؤكدين على أن وفد الجيش لا يزال في مقر المحادثات في مدينة جدة.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الجيش بعد يومين من اتفاق الجانبين على تمديد وقف إطلاق النار الهش لأكثر من خمسة أيام.

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ضربة لجهود الوساطة السعودية الأمريكية.. أسباب انسحاب الجيش السوداني من محادثات جدة.. السودان تغرق في حالة من الفوضى.. ووضع كارثي ينتظر 13 مليون طفل

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